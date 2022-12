Nachdem das frühere Tennis-Ass im Jahr 2017 für insolvent erklärt worden war, begann ein zähes Verfahren, in dem er sein vollständiges Vermögen zur Begleichung seiner Schulden offenlegen musste. Doch Becker verschwieg Vermögenswerte in Millionenhöhe. Das gilt als Straftat. Ein Prozess endete mit einer Verurteilung zu zweieinhalb Jahren Haft.

Becker profitiert jetzt von einer Sonderregel in Grossbritannien: Demnach können ausländische Häftlinge für ein Schnellverfahren infrage kommen, bei dem sie bis zu zwölf Monate vor dem frühesten Entlassungszeitpunkt abgeschoben werden. Die restliche Strafe entfällt.