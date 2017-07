Der MS-21 ist ein Paradebeispiel dafür, wie Russlands Staatskapitalismus funktioniert: Der Staat finanziert die gesamte Entwicklung des Flugzeugs. Später kaufen staatliche Leasingfirmen den Jet, um ihn an Fluggesellschaften weiterzugeben, die zumindest teilweise ebenfalls vom Staat kontrolliert werden. Der russische Staat verschiebt dabei also Milliarden von Rubel von der einen staatlichen Tasche in die nächste.