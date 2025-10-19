Am Sonntagmorgen ist es bei der Öffnung des Louvre zu einem «Raubüberfall» gekommen. Der Polizeieinsatz läuft.

Laut dem französischen Innenminister Laurent Nuñez wurden Schmuckstücke von «unschätzbarem kulturellem und historischem Wert» gestohlen.

Der Einbruch der drei oder vier Diebe habe sieben Minuten gedauert. Die Männer seien auf Zweirädern geflohen.

Wie der «Parisien» berichtet, handelt es sich bei der Beute um Stücke aus Napoleons Schmucksammlung.

«Heute Morgen kam es bei der Öffnung des Louvre zu einem Raubüberfall. Es gab keine Verletzten. Ich bin vor Ort und arbeite mit den Teams des Museums und der Polizei zusammen. Die Ermittlungen laufen», schrieb Kulturministerin Rachida Dati auf X. Das Museum gab seinerseits bekannt, dass es aus «aussergewöhnlichen Gründen» geschlossen bleibe.

Die Täter seien gegen 9.30 Uhr durch ein Fenster, das sie aufgebrochen hätten, in das Museum gelangt, teilten das Innen- und das Kulturministerium mit. Im Inneren des Museums hätten sie Schmuckstücke aus Vitrinen gestohlen und seien auf Zweirädern geflohen. Innenminister Laurent Nuñez gab an, der Einbruch, begangen von «drei oder vier Tätern», habe nur «sieben Minuten» gedauert. Die Ermittlungen hätten begonnen, und eine genaue Liste der gestohlenen Gegenstände werde derzeit erstellt.

Aus Sicherheitsgründen und um Spuren und Hinweise für die Ermittlungen zu sichern, sei das Museum geschlossen worden. Die Evakuierung der Besucher sei ohne Zwischenfälle verlaufen. Es habe keine Verletzten gegeben, weder unter den Besuchern noch unter den Mitarbeitern des Louvre und den Ordnungskräften. Es würden sämtliche Mittel eingesetzt, um die Beute wiederzufinden. Kulturministerin Rachida Dati und der neue Innenminister Laurent Nuñez, der bis vor wenigen Tagen noch Pariser Polizeichef war, befanden sich bei den Ermittlern im Museum.

Stücke aus Schmucksammlung von Napoleon gestohlen

Wie die Zeitung «Le Parisien» unter Verweis auf die Ermittler berichtete, sollen die Diebe neun Stücke aus der Schmucksammlung von Napoleon Bonaparte und der Kaiserin aus den Vitrinen «Napoléon» und «Französische Souveräne» erbeutet haben, darunter eine Halskette, eine Brosche und ein Diadem. Nach Angaben einer internen Quelle des Museums, auf die sich «Le Parisien» beruft, wurde der berühmte «Régent», der grösste Diamant der Sammlung mit über 140 Karat, nicht gestohlen.

Nach ersten Erkenntnissen seien die vollständig vermummten Täter demnach über die an der zur Seine gelegenen Gebäudeseite ins Museum eingedrungen, wo aktuell Bauarbeiten stattfinden. Sie sollen einen Lastenaufzug benutzt haben, um direkt in den Ausstellungsraum in der Galerie d'Apollon zu gelangen, an dem die Einbrecher Interesse gehabt hätten. Nachdem die Männer die Fenster eingeschlagen hätten, seien zwei von ihnen ins Innere eingedrungen, während ein dritter draussen Wache gestanden habe.

Wie der Sender Europe 1 berichtete, sollen die Einbrecher mit einem Motorroller gekommen sein und diesen in der Nähe des Louvre geparkt haben. Sie sollen die Fenster mit kleinen Kettensägen aufgebrochen haben.

Das Museum war auf Anfrage zunächst nicht erreichbar.