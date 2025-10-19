Laut dem französischen Innenminister habe der Einbruch sieben Minuten gedauert. Die Diebe seien auf Zweirädern geflohen.

Diebe erbeuten Schmuck von «unschätzbarem Wert» – das ist bekannt

Das ist passiert: Am Sonntagmorgen ist es bei der Öffnung des Louvre zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Laut dem französischen Innenminister wurden Schmuckstücke von «unschätzbarem kulturellem und historischem Wert» gestohlen. Der Einbruch hat nur wenige Minuten gedauert.

Das weiss man über den Einbruch: Die Täter seien gegen 9:30 Uhr durch ein Fenster, das sie aufgebrochen hätten, in das Museum gelangt, teilte zuvor das Innen- und das Kulturministerium mit. Sie parkten einen Lkw mit Hebebühne an der Seite des Museums, um direkt in den gewünschten Ausstellungsraum in der Galerie d'Apollon zu gelangen. Im Inneren des Museums hätten sie Schmuckstücke aus Vitrinen gestohlen und seien auf Zweirädern geflohen.

Das weiss man über die Flucht: Für ihren Beutezug brauchen die Täter nur vier Minuten, wie Kulturministerin Rachida Dati dem Sender TF1 sagte. «Das sind Profis». Anschliessend ergriffen die Täter auf zwei hochmotorisierten Motorrollern die Flucht. Die Videoüberwachung habe sie auf dem Weg in Richtung der Autobahn A6 gefilmt, berichtete die Zeitung «Le Parisien».

Das wurde gestohlen: Die Täter erbeuteten Schmuckstücke, die über ihren Marktwert hinaus «einen unschätzbaren kulturellen und historischen Wert» haben, wie das Innen- und das Kulturministerium mitteilten. Wie die Zeitung «Le Parisien» unter Verweis auf die Ermittler berichtet, sollen die Diebe neun Stücke aus der Schmucksammlung Napoleons und der Kaiserin erbeutet haben, darunter eine Halskette, eine Brosche und ein Diadem.

Panik unter den Besuchern: Eines der Schmuckstücke verloren die Diebe nach Angaben der Kulturministerin auf der Flucht. Nach Informationen des «Parisien» soll es sich dabei um die Krone der Kaiserin Eugénie handeln, die beschädigt wurde. Wie die Ministerien mitteilten, wird eine genaue Liste der gestohlenen Gegenstände erstellt. Zwar griffen die Einbrecher kein Personal und keine Sicherheitskräfte an, aber Türen im Inneren des riesigen Museums verriegelten sich automatisch – wohl weil Alarm ausgelöst wurde – und Besucher kamen zunächst nicht ins Freie. Medien berichten von kurzzeitiger Panik.

Wurde Schmuck bereits eingeschmolzen? Box aufklappen Box zuklappen Die grosse Frage ist nun, ob der Schmuck Stunden nach dem Einbruch bereits eingeschmolzen wurde, um das Gold weiterzuverkaufen. «Das Risiko besteht darin, dass einige Diamanten im Handel verkauft werden könnten, was die Rekonstruktion der Schmuckstücke sehr erschweren würde», sagte eine mit den Ermittlungen vertraute Person dem «Parisien».

Das sagt Frankreichs Regierung: «Es wird alles getan, um die Täter dieser inakzeptablen Tat so schnell wie möglich zu fassen. Die Ermittler werden unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Paris mit Hochdruck daran arbeiten», sagte Frankreichs neuer Innenminister Laurent Nuñez, der bis vor wenigen Tagen noch Pariser Polizeichef war. «Ein Angriff auf den Louvre ist ein Angriff auf unsere Geschichte und unser Kulturerbe», so der Minister.

Das ist das Louvre: Der Louvre ist das meistbesuchte Museum der Welt. Im Jahr 2024 besuchten knapp 9 Millionen Besucher die Kunsteinrichtung. Die Sammlung des Museums umfasst mehr als 35'000 Kunstwerke. Allein im Saal mit Leonardo da Vincis weltberühmter Mona Lisa drängen sich täglich rund 20'000 Besucher. Um den Besucherstrom zu bewältigen, gibt es strenge Zugangsbeschränkungen mit vorgeschriebenen Besucherrouten und Zick-Zack-Absperrungen vor den populärsten Exponaten.