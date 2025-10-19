Am Sonntagmorgen ist es bei der Öffnung des Louvre zu einem «Raubüberfall» gekommen. Der Polizeieinsatz läuft.

Laut dem französischem Innenminister Laurent Nuñez wurden Schmuckstücke von «unschätzbarem Wert» gestohlen.

Wie der «Parisien» berichtet, handelt es sich um Stücke aus Napoleons Schmucksammlung.

Laut den Sender Europe 1 sind die Täter auf der Flucht.

«Heute Morgen kam es bei der Öffnung des Louvre zu einem Raubüberfall. Es gab keine Verletzten. Ich bin vor Ort und arbeite mit den Teams des Museums und der Polizei zusammen. Die Ermittlungen laufen», schrieb Kulturministerin Rachida Dati auf X. Das Museum gab seinerseits bekannt, dass es aus «aussergewöhnlichen Gründen» geschlossen bleibe.

Wie die Zeitung «Le Parisien» unter Verweis auf die Ermittler berichtete, sollen die Diebe neun Stücke aus der Schmucksammlung von Napoleon Bonaparte und der Kaiserin aus den Vitrinen «Napoléon» und «Französische Souveräne» erbeutet haben, darunter eine Halskette, eine Brosche und ein Diadem. Nach Angaben einer internen Quelle des Museums, auf die sich «Le Parisien» beruft, wurde der berühmte «Régent», der grösste Diamant der Sammlung mit über 140 Karat, nicht gestohlen.

Bericht: Bauarbeiten für Einstieg genutzt

Nach ersten Erkenntnissen seien die vollständig vermummten Täter demnach über die an der zur Seine gelegenen Gebäudeseite ins Museum eingedrungen, wo aktuell Bauarbeiten stattfinden. Sie sollen einen Lastenaufzug benutzt haben, um direkt in den Ausstellungsraum in der Galerie d'Apollon zu gelangen, an dem die Einbrecher Interesse gehabt hätten. Nachdem die Männer die Fenster eingeschlagen hätten, seien zwei von ihnen ins Innere eingedrungen, während ein dritter draussen Wache gestanden habe.

Wie der Sender Europe 1 berichtete, soll es sich um zwei bis vier Täter gehandelt haben, die mit einem Motorroller in der Nähe des Louvre geparkt hätten. Sie sollen die Fenster mit kleinen Kettensägen aufgebrochen haben und sich auf der Flucht befinden.

Das Museum war auf Anfrage zunächst nicht erreichbar.