Im Zentrum der norditalienischen Metropole Mailand ist es zu einer Explosion gekommen.

Laut italienischen Medienberichten sei ein Lieferwagen mit Sauerstoffflaschen an Bord explodiert, woraufhin mehrere Autos in Flammen aufgingen.

Der Fahrer des Lastwagens verletzte sich an der Hand.

Eine Schule in der Nähe sowie ein Wohngebäude mussten zufolge evakuiert werden. Auch eine Apotheke war betroffen. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Porta Romana in der Innenstadt von Mailand. Auf Bildern sind Flammen und viel schwarzer Rauch zu sehen. Auch die Carabinieri waren vor Ort.

Der Bürgermeister von Mailand, Giuseppe Sala, sagte gegenüber Medienschaffenden, dass der Vorfall nicht auf kriminelle Absichten oder Terrorismus zurückzuführen sei. Weiter bestätigte er, dass es zum jetzigen Zeitpunkt keine Todesopfer gibt.