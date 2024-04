Der ehemalige US-Footballstar und Ex-Schauspieler O.J. Simpson ist im Alter von 76 Jahren verstorben.

Er erlag einem Krebsleiden. Dies meldete seine Familie auf der Plattform X.

Simpson wurde 1995 in einem viel beachteten und umstrittenen Prozess vom Mord an seiner Frau freigesprochen.

Simpson sei von seinen Kindern und Enkelkindern umgeben gewesen, als er starb, teilte die Familie mit. «Während dieser Zeit des Übergangs bittet seine Familie darum, ihre Wünsche nach Privatsphäre und Anstand zu respektieren.»

Geboren wurde Orenthal James – «O.J.» – Simpson am 9. Juli 1947 in San Francisco. Schon als Kind zeigte sich sein sportliches Talent und bald stellte er an der renommierten University of Southern California Rekorde auf.

Als Profi schaffte er es in die Football-Liga NFL, er war für die San Francisco 49ers und die Buffalo Bills erfolgreich. Nach dem Ende seiner Karriere wurde der charismatische Simpson zum Sympathieträger, spielte in Filmen und Fernsehserien mit und kommentierte auch Sportereignisse.

Filmreife Flucht

Dann aber kommt das Jahr 1994: Simpson wird verdächtigt, seine Ex-Frau Nicole Brown und deren Bekannten Ronald Goldman ermordet zu haben. In einem weissen Ford Bronco flieht Simpson vor der Polizei, Helikopter und Polizeiautos folgen Simpson auf der Autobahn in Los Angeles, die ganze Nation verfolgt das Spektakel gebannt live vor dem Fernseher.

Simpson ergibt sich schliesslich und landet vor Gericht – wird aber in einem Jahrhundertprozess 1995 überraschend freigesprochen. Für die Hinterbliebenen der Opfer war es nur eine kleine Genugtuung, als Simpson 1997 in einem Zivilprozess schuldig gesprochen und zur Zahlung einer Millionenstrafe verurteilt wurde.

Legende: Simpson (Mitte) wurde 1995 in einem viel beachteten Prozess freigesprochen. REUTERS/John Locher /Pool (UNITED STATES)

Wegen eines anderen Vorfalls landet Simpson schliesslich doch noch im Gefängnis. 2008 wird er im US-Bundesstaat Nevada wegen bewaffneten Raubs und Körperverletzung zu 33 Jahren Haft verurteilt. 2017 kommt er bereits deutlich früher wieder aus dem Gefängnis heraus.

Seitdem lebte Simpson, der zweimal verheiratet war und fünf Kinder hatte, in Las Vegas ein Leben fernab der Öffentlichkeit.