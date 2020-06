Es ist ein Fall, der noch 26 Jahre später kontrovers diskutiert wird. Der einstige American-Football-Star Orenthal James Simpson, von allen nur OJ genannt, wurde 1994 bezichtigt, seine Ex-Frau Nicole Brown Simpson und Kellner Ronald Goldman ermordet zu haben.

«Verfolgungsjagd» statt NBA-Final am TV

Der Zweifach-Mord ereignete sich am 12. Juni. In den Tagen darauf erhärteten sich die Indizien gegen OJ Simpson. Die Folge: Am 17. Juni wurde offiziell Haftbefehl gegen den einstigen Spieler der Buffalo Bills und San Francisco 49ers beantragt. Simpson floh zusammen mit einem Freund in dessen Auto, einem weissen Ford Bronco.

Legende: Ford Bronco auf der Flucht Zig Polizeiautos verfolgten den Wagen, in dem OJ Simpson sass. imago images

Die «Verfolgungsjagd» wurde sogar live im Fernsehen gezeigt – dafür wurde gar die Übertragung des NBA-Finals pausiert. Schätzungen zufolge schalteten 95 Millionen Menschen ein.

Auch der folgende Strafprozess, der am 22. Juli desselben Jahres begann, wurde als erster Gerichtsfall stundenlang von den wichtigsten amerikanischen TV-Stationen live übertragen.

Nach 16 Monaten, am 3. Oktober 1995, wurde der Ex-Footballstar von der Jury in beiden Fällen vom Mordvorwurf freigesprochen und aus der Haft entlassen. Der Fall gilt jedoch bis heute als ungelöst.