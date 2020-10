Jedes Jahr werden neben den Nobelpreisen auch die sogenannten «Alternativen Nobelpreise» vergeben.

Ausgezeichnet werden in diesem Jahr vier Personen, die sich für «eine bessere Welt» einsetzen.

Die Alternativen Nobelpreise gehen unter anderem nach Belarus und in den Iran.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Alternativen Nobelpreise werden Menschenrechtskämpfer aus dem Iran und Belarus mit der renommierten Auszeichnung geehrt. Der Preis geht einerseits an die iranische Rechtsanwältin Nasrin Sotudeh. Sie setze sich unermüdlich für politische Gefangene und Oppositionelle ein, schreibt die Right-Livelihood-Stiftung, die den Preis vergibt. Zurzeit sitzt die Rechtsanwältin selber in Iran im Gefängnis.

Weiter wird der belarussische Demokratie-Aktivist Ales Beljazki und das von ihm gegründete Menschenrechtszentrum Wesna ausgezeichnet. Ausgezeichnet werden zudem Lottie Cunningham Wren, die sich in Nicaragua für den Schutz der Indigenen einsetzt, sowie der US-Bürgerrechtsanwalt Bryan Stevenson.

Bild 1 / 4 Legende: Nasrin Sotudeh: Zuletzt kämpfte sie vor Gericht unter anderem für Frauen, die aus Protest gegen die iranische Gesetzeslage in der Öffentlichkeit ihre Kopftücher abgenommen hatten. Ausserdem kämpft sie gegen die Todesstrafe im Iran. Die 57-Jährige war mehrmals im Gefängnis. Dort sitzt sie auch heute. Keystone/Archiv Bild 2 / 4 Legende: Ales Beljazki: Der 58-Jährige hat sich schon viele Jahre für die Demokratie und Freiheit in seinem Land eingesetzt, lange bevor die dortige Situation in diesem Sommer international in die Schlagzeilen geraten ist. Auch Verhaftungen und mehrere Jahre im Gefängnis hielten ihn nicht davon ab, weiter für seine Ideale einzustehen. Keystone/Archiv Bild 3 / 4 Legende: Bryan Stevenson: Der 60-Jährige zählt zu den führenden Bürgerrechtsanwälten seines Landes, oberstes Ziel seines Schaffens ist seit langem die Reform der US-Strafjustiz. Der in Harvard ausgebildete Jurist will eines Tages sehen, dass alle US-Bürger unabhängig von der Hautfarbe die gleichen Rechte geniessen. Keystone/Archiv Bild 4 / 4 Legende: Lottie Cunningham Wren: Die 61 Jahre alte Rechtsanwältin gehört selbst dem indigenen Volk der Miskito an. Vor diesem Hintergrund kämpft Cunningham trotz regelmässiger Einschüchterungsversuche dafür, dass Indigene in Nicaragua ihr Land und die damit verbundenen Ressourcen behalten dürfen und besser vor Ausbeutung geschützt sind. Right Livelihood Foundation

Abseits der Weltöffentlichkeit

Damit bleibt die Vergabejury ihrer Linie treu und zeichnet vier Persönlichkeiten aus, die international nicht ganz so sehr im Fokus der Weltöffentlichkeit stehen.

Das hatte sie in der Vergangenheit immer wieder getan, auch wenn gelegentlich auch prominentere Namen unter den Preisträgern aufgetaucht waren – im Vorjahr etwa der von Greta Thunberg. Zusammen mit der schwedischen Klimaaktivistin waren 2019 die Menschenrechtskämpferin Aminatu Haidar aus der Westsahara, die chinesische Frauenrechtlerin Guo Jianmei sowie der brasilianische Ureinwohner Davi Kopenawa und seine indigene Vereinigung Hutukara Yanomami ausgezeichnet worden.

Preis wird seit 1980 vergeben

Der seit 1980 verliehene Preis heisst offiziell Right Livelihood Award, gemeinhin wird er aber als Alternativer Nobelpreis bezeichnet. Die Auszeichnung steht in kritischer Distanz zu den eigentlichen Nobelpreisen, deren Preisträger ab Montag in Stockholm und Oslo bekanntgegeben werden.