«Diese Waffen können einen sehr hohen Schalldruck erzeugen, so um die 160 Dezibel», erklärt der Experte Holger Schulze. Das sei so laut, als würde direkt neben einer Person eine Schusswaffe abgefeuert. Es sei ein plötzlicher, unerträglicher und schmerzhafter Klang, von dem man komplett ahnungslos erwischt werde. «Dadurch ist der Schock noch viel grösser.» Schallwaffen könnten bleibende Schäden wie Tinnitus, Traumata und Angstzustände hervorrufen und im schlimmsten Fall sogar tödlich sein, so der Experte.