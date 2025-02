ICE prallt in Hamburg gegen Sattelschlepper – eine Person stirbt

Bei einem Zusammenstoss zwischen einem ICE-Schnellzug und einem Sattelschlepper ist ein Mensch gestorben.

Die Person sei am Unfallort noch wiederbelebt worden, aber auf dem Weg ins Spital verschieden.

Der Zug war am Nachmittag an einem Bahnübergang im Hamburger Stadtteil Rönneburg mit dem Sattelzug kollidiert.

Legende: In Hamburg-Harburg ist ein ICE mit einem Sattelschlepper kollidiert. Der Lastwagen hatte Bahnschienen geladen. KEYSTONE / DPA, Daniel Bockwoldt

Am Stadtrand von Hamburg ist ein ICE mit hoher Geschwindigkeit an einem Bahnübergang gegen einen Sattelzug geprallt. Dabei wurde ein Fahrgast so schwer verletzt, dass er trotz Wiederbelebung wenig später starb. Elf weitere Menschen wurden verletzt, darunter ein Schwerverletzter.

Das Unglück ereignete sich am Nachmittag im Hamburger Stadtteil Rönneburg. Die Wucht des Aufpralls war enorm – in den vorderen Wagen gingen Fensterscheiben zu Bruch. Eine Augenzeugin berichtete, dass dem Zusammenstoss eine plötzliche Vollbremsung vorausging. Sie selbst half einem der Schwerverletzten als Ersthelferin. Dennoch habe es keine Panik gegeben, viele Passagiere kümmerten sich um andere Mitreisende.

Die übrigen 269 Fahrgäste blieben unverletzt, mussten aber noch zwei bis drei Stunden im Zug ausharren, bevor sie evakuiert wurden. Die Deutsche Bahn organisierte Busse, um sie nach Harburg zu bringen.

Kaum Verspätungen im Fernverkehr

Die Feuerwehr war mit rund 80 Einsatzkräften im Einsatz. Auch Mitarbeitende des Notfallmanagements der Deutschen Bahn unterstützten die Rettungskräfte und versorgten die Reisenden. Die Bundespolizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Lastwagen Bahnschienen geladen hatte, die sich durch die Wucht des Aufpralls entlang der Strecke verteilten. Die Bahnstrecke zwischen Hamburg-Harburg und Buchholz in Niedersachsen wurde gesperrt, doch die Auswirkungen auf den Fernverkehr blieben laut Deutscher Bahn gering. Züge wurden umgeleitet, die Verspätungen betrugen etwa 15 Minuten.

Hamburgs Innensenator dankt Einsatzkräften

Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) lobte die Einsatzkräfte für ihr professionelles Vorgehen und die schnelle Versorgung der Verletzten. Er sprach den Angehörigen des verstorbenen Passagiers sein Beileid aus und wünschte allen Verletzten eine rasche Genesung.

Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls dauern an.