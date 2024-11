Ländergruppen verlassen am Klimagipfel in Baku den Saal

Während dem Ringen um eine Einigung an der 29. Weltklimakonferenz (COP29) haben die Gruppen der Inselstaaten und am wenigsten entwickelten Länder den Verhandlungssaal verlassen.

Derzeit gehe man davon aus, dass die Verhandlungen noch weitergehen würden, berichtete die Nachrichtenagentur DPA unter Berufung auf EU-Delegationskreise.

Zwar gibt es noch keinen neuen Entwurf für einen Beschluss, allerdings zirkulieren verschiedene Textentwürfe, gegen die es grossen Widerstand von einigen Ländern gibt.

Beim Streit geht es darum, dass Entwicklungsländer mehr Geld zur Bewältigung von Klimaschäden fordern als die reicheren Länder bereit sind zu bezahlen.

Ein Sprecher der Inselstaaten fragte: «Wie könnt ihr von uns erwarten, dass wir zu den Frauen, Männern und Kindern in unseren Ländern mit einem Deal zurückkehren, der sie mit Sicherheit in weitere Gefahren stürzen wird?» Was hier geschehe, mache deutlich, dass Industrie- und Entwicklungsländer in unterschiedlichen Booten sässen. «Nach dem Ende dieser COP29 können wir nicht einfach in den Sonnenuntergang segeln. Wir gehen buchstäblich unter.»

Legende: Einige Klimabeauftragte, unter anderem jene der Marshall-Inseln (im Bild), verlassen in Baku den Verhandlungssaal der Klimakonferenz. REUTERS/Murad Sezer

Kolumbiens Umweltministerin sagte vor Medienschaffenden: «Wir sind hier zum Verhandeln, aber wir haben den Raum verlassen, denn im Moment haben wir nicht das Gefühl, dass wir gehört werden.» Die Länder würden nicht ausreichend gehört, sagte ein Vertreter von Samoa zur Nachrichtenagentur AFP.

Streit um Geld – Ausgang offen

Es ist derzeit offen, ob überhaupt eine Einigung zustande kommt. Der britische Sender BBC schreibt: «Die COP29 steht nun am Randes des Kollapses.» Demnach skandieren einige Vertreterinnen und Vertreter von Umwelt- und Menschenrechtsgruppen, die der Konferenz beiwohnen, «kein Abkommen ist besser als ein schlechtes Abkommen».

Zentraler Streitpunkt ist, wie stark die Finanzflüsse an Entwicklungsländer aufgestockt werden und wer dafür zahlen muss. Dutzende Entwicklungsstaaten hatten vehement Gelder in Billionenhöhe gefordert. Auch eine unabhängige UNO-Expertengruppe kommt zu dem Schluss, dass der Bedarf an externer Hilfe bis 2030 rund 1000 Milliarden US-Dollar pro Jahr beträgt – und sogar 1300 Milliarden bis 2035. Doch die reicheren Länder scheinen dazu nicht bereit zu sein.

Kritik an Verhandlungsführer Aserbaidschan Box aufklappen Box zuklappen Wie die DPA schreibt, wurde nach rund 24 Stunden Verlängerung der Konferenz die vielfach kritisierte chaotische Verhandlungsführung des Gastgebers Aserbaidschan deutlich sichtbar. Die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock griff die Präsidentschaft ungewöhnlich scharf an. «Wir Europäer werden nicht zulassen, dass die verletzlichsten Staaten auf der Welt, insbesondere die kleinen Inselstaaten, von einigen der neuen fossilen und reichen Emittenten jetzt hier über den Tisch gezogen werden. Und das im Zweifel auch noch auch mit Rückendeckung der COP-Präsidentschaft», sagte die Grünen-Politikerin.

Aus Verhandlungskreisen ist laut der DPA deutlich geworden, dass statt der 250 Milliarden US-Dollar, die zunächst als jährliche Klimahilfen von Industriestaaten in ärmere Länder vorgeschlagen wurden, nun 300 Milliarden Dollar im Raum stehen.

Finanzhilfen laufen 2025 aus

Eigentlich hätte die Konferenz bereits gestern zu Ende gehen sollen, sie wurde aber verlängert. Dies sei nicht unüblich, berichtete die BBC. Dass möglicherweise aber kein Deal zustande komme, schon. Gelingt keine Einigung, laufen die bislang beschlossenen Finanzhilfen von 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr 2025 aus.

Konkret bedeutet das, dass viele Länder nicht genug Geld haben, um wirksam Klimaschutz auf die Beine zu stellen und sie sich auch nicht ausreichend anpassen können. Im Endeffekt: mehr Leid, mehr Zerstörung und mehr Migration in reichere Weltregionen wie Europa.

Laut dem Klima- und Umweltforscher Mark Poynting, der für die BBC schreibt, wird ein Abschlussabkommen wohl bis zur kleineren Halbjahreskonferenz im deutschen Bonn im Juni 2025 auf sich warten müssen – was das letzte Mal im Jahr 2000 geschehen sei.