Eigentlich hätte die Abschlusserklärung der COP29 in Baku heute Freitag vorliegen sollen – doch es gibt Verzögerungen. Grösster Streitpunkt ist weiterhin die von den ärmeren Ländern geforderte jährliche Unterstützung für eine nachhaltige Energieentwicklung und das Beheben von Schäden infolge des Klimawandels in Höhe von bis zu 1.3 Billionen Dollar. Es ist umstritten, wer diese Riesensumme bereitstellen soll: Die westlichen Industrieländer verlangen, dass auch industrielle Schwellenländer wie China oder Saudi-Arabien einzahlen. Doch diese Länder argumentieren, dass historisch gesehen die westlichen Länder viel mehr CO₂ ausgestossen hätten als sie. Also sollten es jetzt auch die reichen Länder sein, die alles bezahlen. Der neuste Abschlussentwurf nennt nun eine jährliche Summe von 250 Milliarden Dollar, die bis 2035 jährlich von den Industriestaaten bezahlt werden soll. «Gesamtziel» blieben aber 1.3 Milliarden Dollar, so der Entwurf, über den nun in Baku weiterdiskutiert wird.

Falls keine Einigung zustande kommt, wäre das ein herber Rückschlag für den weltweiten Klimaschutz. Zugleich wäre es ein Problem für den Mechanismus des Pariser Abkommens. Denn 2015 hatten die Länder festgelegt, dass sie 2024 ein neues Klimafinanzierungsziel definieren. Wenn das nun verschoben wird, dann sägt das weiter am Vertrauen in diesen Prozess. Am wahrscheinlichsten ist deshalb, dass viele Länder schliesslich auch einem Vorschlag zustimmen werden, der keine wirklichen Fortschritte bringt. Rückschritte allerdings – wie sie beispielsweise Saudi-Arabien fordert – sind eine rote Linie, sowohl etwa für die EU, aber auch für die Schweiz. (Klaus Ammann, Baku)