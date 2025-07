Per E-Mail teilen

Das Elektrofestival Tomorrowland im belgischen Boom soll trotz abgebrannter Hauptbühne stattfinden.

Der Campingplatz des Festivals hat heute seine Türen geöffnet.

In der Nacht waren rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, um den Brand zu löschen. Es gebe weiterhin keine Verletzten und die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Zwei Tage vor Beginn des jährlich stattfindenden Festivals war auf der Hauptbühne ein Feuer ausgebrochen.

Es seien keine anderen Teile des Festivalgeländes, Bühnen oder Bereiche von dem Brand betroffen, teilten die Veranstalter mit. «Alle Global Journey-Aktivitäten in Brüssel und Antwerpen werden heute ebenfalls stattfinden.»

Legende: Das Festival öffnet heute trotz abgebrannter Bühne die Türen zum Campingplatz. IMAGO / Photo News

Dass Europas grösstes Elektrofestival jetzt ohne Hauptbühne starten muss, scheint die Veranstalter nicht aufzuhalten: «Wir haben die Nacht damit verbracht, an möglichen Lösungen für den Mainstage-Bereich zu arbeiten.» Wie diese aussehen werden, ist bisher nicht bekannt.

Nach Angaben der Feuerwehr waren in der Nacht rund 100 Einsatzkräfte vor Ort, um den Brand zu löschen. Sie konnten das Gelände zwischen 6.00 und 8.00 Uhr verlassen. Es gebe weiterhin keine Verletzten, hiess es. Die Brandursache sei unklar. Die Polizei sei noch mit den Ermittlungen beschäftigt. Fest stehe aber, dass das Bühnenmaterial deshalb leicht in Brand geraten konnte, weil es zum grossen Teil aus Holz bestand.

Wie geht es weiter?

Die Sicherheitsabsperrungen um die Bühne konnten der belgischen Nachrichtenagentur Belga zufolge bereits abgebaut werden. Mitarbeitende waren demnach damit beschäftigt, die Überreste der Hauptbühne abzureissen. «Wir prüfen die Situation Stunde für Stunde», teilte die Feuerwehr Belga mit. An der geplanten Durchführung des Festivals zweifelt auch die Gouverneurin der Provinz Antwerpen, Cathy Berx, nicht. «Ich bin zuversichtlich, dass Tomorrowland trotz des schrecklichen Rückschlags Kreativität und Sicherheit der Festivalbesucher und Mitarbeiter in Einklang bringen wird», sagte sie in einer Stellungnahme Belga zufolge.

Am Mittwoch veröffentlichte Bilder zeigen eine dichte Rauchwolke und Feuer. Auf einigen Clips in sozialen Netzwerken waren Feuerwerkskörper zu hören, die scheinbar unkontrolliert explodierten. Von der einst kunstvoll mit Bergwelt und Steinskulpturen gestalteten Hauptbühne ist nicht mehr viel übrig.