Macron hat Ende 2016 sein Buch «Révolution - c’est notre combat pour la France» (Revolution – das ist unser Kampf für Frankreich) veröffentlicht: eine breite Palette an überraschenden, kreativen Ideen. Doch vieles ist oberflächlich, manches widersprüchlich. Bei genauem Hinsehen entsteht der Eindruck, dass seine Vorschläge nicht ganz ausgegoren sind und zum Teil sogar zum Gegenteil dessen führen könnten, was er beabsichtigt.

Macron kommt aus der Wirtschaft. Er denkt in kürzeren Zyklen und probiert aus. ‹Wenn etwas nicht funktioniert, ändern wir einfach die Strategie›, lautet seine Devise. Doch in der Politik sind Stabilität und längere Zyklen gefordert.