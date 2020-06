Waldschmidt-Nelson ist seit 2016 Professorin für die Geschichte des Europäisch-Transatlantischen Kulturraums an der Philologisch-Historischen Fakultät Augsburg in Deutschland. Zuvor war sie fünf Jahre lang als stellvertretende Direktorin des Deutschen Historischen Instituts in Washington (USA) tätig und von 1994 bis 2011 lehrte sie amerikanische Geschichte in München.