Der G7-Gipfel droht wegen der Blockade von Trump zum Fiasko zu werden. Erwartet wird nur eine magere Abschlusserklärung.

Heute geht der G7-Gipfel im sizilianischen Taormina zu Ende. Beobachter erwarten ein Fiasko.

Wegen der Blockade von US-Präsident Donald Trump könnte es zu einem Auseinandergehen im Streit kommen.

Wegen dieser Differenzen der sieben führenden Industriemächte wird nur eine kurze Abschlusserklärung erwartet.

Uneinigkeit herrscht besonders in diesen Punkten:

Freihandel: Trump hält an seinem Abschottungskurs fest und kritisierte die Deutschen dafür, dass sie zwar viel an die USA verkaufen, aber weniger kauften. Schon in den vorbereitenden Gesprächen der Finanzminister war eine sonst übliche Erklärung der G7, gegen Protektionismus eintreten zu wollen, am Widerstand der USA gescheitert.

Klimaschutz: Trump will sich erst nach dem G7-Gipfel entscheiden, ob er aus dem internationalen Klimaabkommen von Paris aussteigen möchte, oder nicht. So nutzten die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und andere Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten das Treffen im sizilianischen Badeort zu einem Appell an die USA, an der eingegangenen Verpflichtung festzuhalten, den Ausstoss von Treibhausgasen zu verringern.

Flüchtlingskrise: In der Flüchtlingspolitik verhinderte Trump einen umfassenden Plan zur Bewältigung der Krise und brüskierte damit Gastgeber Italien. In der Abschlusserklärung wird auf Forderung der USA nur einen kurzen Passus zu den Flüchtlingen aufgenommen, der die Sicherheitsfragen hervorhebt. Ursprünglich wollte Italien eine Erklärung zu den positiven Aspekten der Zuwanderung verabschieden wollen.

Das Thema Flüchtlinge spielt am heutigen zweiten Gipfeltag nochmal eine grössere Rolle, da Vertreter mehrerer afrikanischer Länder zu den Treffen dazu stossen. Italiens Ministerpräsiden Paolo Gentiloni möchte dann über Migration und den Kampf gegen Hungersnöte reden. Entwicklungsorganisationen forderten, dass die G7 neue Zusagen für den UNO-Hilfsappell über 6,9 Milliarden Dollar machen. Bisher liegen erst Zusagen über 30 Prozent vor.

«Die Kinder sterben jetzt» Am letzten Tag des G7-Gipfels kamen die Staats- und Regierungschefs mit Vertretern aus Äthiopien, Kenia, Niger, Nigeria, Tunesien und Guinea zusammen, um über die Flüchtlingskrise und Hungersnöte in Afrika zu sprechen. Entwicklungsorganisationen appellierten eindringlich an die G7, mehr Finanzmittel für den aktuellen Kampf gegen Hunger bereit zu stellen. «Die Kinder sterben jetzt», sagte Silvia Holten von World Vision. Die grossen Industrienationen könnten nicht länger warten. «Es ist ein Desaster.»



Trotz des Konfrontationskurses von Donald Trump: Bei einem Thema besteht Einigkeit zwischen den Staatschefs der sieben führenden Industrienationen:

Kampf gegen Terrorismus: Als Antwort auf den Anschlag in Manchester verabschiedeten die Regierungschefs eine Erklärung im Kampf gegen den Terrorismus. Gastgeber Gentiloni sprach von einer «starken Botschaft der Freundschaft, Nähe und Solidarität mit Grossbritannien». In der Vereinbarung wurden drei Massnahmen beschlossen: Mehr Informationsaustausch, Trockenlegen der Finanzierungsquellen des Terrorismus und Auflagen für Internetfirmen, um terroristische Propaganda zu bekämpfen.