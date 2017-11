Angela Merkel hat ambitionierte Klimaziele. Das Land ist zwar auf gutem Weg, aber auf Kosten eines hohen CO2-Austosses.

Deutschland sieht sich gerne als Vorreiter im internationalen Klimaschutz. Angela Merkel erklärte den globalen Klimaschutz 2007 zur grössten und wichtigsten Herausforderung des 21. Jahrhunderts, was ihr den Namen Klimakanzlerin einbrachte.

Doch Deutschland gehört zu den Staaten, die am meisten CO2 ausstossen. Wegen der ambitioniert eingeleiteten Energiewende bleibt die Kohle der wichtigste Energieträger im Land.

Klimakanzlerin in Grönland

Angela Merkel in roter Winterjacke auf einem Fischkutter inmitten weissblauer Eisberge im Grönland – das war 2007. Dazu ein Weckruf an die anderen Mächtigen der Welt: «Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Klimaschutz die Herausforderung des 21. Jahrhunderts ist». Es war die Geburtsstunde der Klimakanzlerin.

« Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Klimaschutz die Herausforderung des 21. Jahrhunderts ist. » Angela Merkel

Bundeskanzlerin

Merkels Affinität für Umwelt- und Klimaschutz reicht weiter zurück. Von 1994 bis 1998 war sie Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit in der Regierung von Helmut Kohl.

Zu ambitionierter Atomausstieg?

Nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima 2011 beschliesst Merkel fast eigenmächtig den Atomausstieg. 2020 soll das letzte AKW in Deutschland vom Netz. Gleichzeitig fördert die deutsche Regierung mit Milliardenbeträgen erneuerbare Energien. Merkel setzt die Energiewende ambitioniert um, zementiert ihr Image der Klimakanzlerin.

Doch ihr Plan gerät ins Stocken. Zwar liegt der Anteil erneuerbarer Energien an der gesamten Stromerzeugung Deutschlands mit 37 Prozent deutlich höher als in anderen grossen Industrienationen.

Weil aber die Kernkraftwerke nur noch 13 Prozent des Stroms produzieren, muss Deutschland wieder vermehrt auf Kohle setzen, um den hohen Bedarf an Energie abdecken zu können. So werden heute 41 Prozent der gesamten Stromerzeugung in 148 Kohlekraftwerken produziert. Ein Teil dieser Kohlewerke musste in den letzten drei Jahren reaktiviert werden.

Durch die erhöhte Energiegewinnung aus Kohle ist nun ausgerechnet Deutschland jenes Land in der EU, welches am meisten Kohlenstoffdioxid ausstösst. Weltweit liegt Deutschland auf Rang 6 der CO2-Sünder hinter China, USA, Indien, Russland und Japan.

Klimaziele deutlich verpasst

Damit bleibt Merkel weit hinter ihren selbstgesteckten nationalen Klimazielen zurück. Bis 2020 wollte Deutschland im Vergleich zu 2010 155 Millionen Tonnen weniger Treibhausgase ausstossen. Bis jetzt ist der Ausstoss aber um gerade mal 1 Million Tonnen zurückgegangen.