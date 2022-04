Legende: Keystone

Madeleine – kurz Maddie – McCann verschwand war am 3. Mai 2007 kurz vor ihrem vierten Geburtstag aus der Wohnung ihrer Familie in einer Ferienanlage in Praia da Luz an der südportugiesischen Algarve-Küste, während ihre Eltern in einem Restaurant zu Abend assen.

Die Fotos der kleinen Maddie mit ihren hellbraunen Haaren im Bob und den grossen hellen Augen gingen um die Welt. Trotz grossangelegter internationaler Fahndungen wurde der Fall jahrelang nicht aufgeklärt. Von dem Mädchen fehlt bis heute jede Spur.