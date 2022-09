Nicaraguas Regierung hat weiteren 100 Nichtregierungsorganisationen die Zulassung entzogen. Die Vereine und Verbände hätten unter anderem ihre Berichtspflichten aus dem Gesetz gegen Geldwäsche und Terror-Finanzierung verletzt, wird begründet.

Unter den geschlossenen Organisationen sind unter anderem der grosse Rentnerverband, die Stiftung für touristische Entwicklung, der Veteranenverband, der Verband ehemaliger politischer Häftlinge, eine Gesellschaft indigener Frauen und sogar der Nationale Imkerverband.