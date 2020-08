Einschätzung von SRF-Ozeanien-Korrespondent Urs Wälterlin:

«Eigentlich war es klar: Kein anderes Urteil als lebenslängliche Haft war akzeptabel – ohne Chance auf frühzeitige Entlassung. Nicht für die 40 Überlebenden, die unter chronischen gesundheitlichen Schäden leiden, nicht für die Angehörigen der Toten, nicht für die neuseeländische Öffentlichkeit. Die Brutalität der Taten kam in den letzten Tagen im Gericht in Christchurch in nervenzerreissender Direktheit ans Licht. 51 Menschen hatte der 29-Jährige an jenem Freitag im März letzten Jahres abgeknallt, wie Puppen in einem Jahrmarkt-Schiessstand. «Viele von denen, die erschossen wurden, knieten im Gebet und hatten dem Schützen den Rücken zugewandt», fasste der Richter am Donnerstag zusammen. So ist es schwierig, bei einer solchen Tragödie auch nach dem Guten zu suchen.

Die Tat hat jedoch muslimische Neuseeländer und die Bevölkerungsmehrheit zusammengebracht – genau das Gegenteil von dem, was der Täter wollte. Empathie und Hilfsbereitschaft statt Hass und Ablehnung. Ausserdem hat die Tat im Land ein Umdenken ausgelöst. Die Gefahr des Terrors kommt plötzlich nicht mehr praktisch immer aus der islamistischen Ecke. Sie entsteht auch dort, wo sich weiss-rassistischer Überlegenheitswahn mit absurden, ultrarechten Verschwörungstheorien aus dem Internet vermischt. Und einen Mann dazu bringt, einen dreijährigen Buben zu erschiessen, der sich in Angst und Panik ans Bein seines Vaters klammert.