Am Mittwochabend wurde Venezuela von zwei starken Erdbeben erschüttert. Das erste Beben hatte eine Stärke von 7.2 und das zweite Beben wurde mit 7.5 gemessen, teilt das U.S. Geological Survey mit.

Die Beben gehören zu den stärksten, die Venezuela seit mehr als einem Jahrhundert heimgesucht haben.

Mehrere Gebäude sind in der Hauptstadt Caracas eingestürzt.

«Wir haben es mit einer äusserst alarmierenden Situation zu tun», sagte Innenminister Diosdado Cabello im Fernsehen.

Nach schweren Erdbeben seien normalerweise Nachbeben zu erwarten, die bereits beschädigte Gebäude zum Einsturz bringen könnten, warnte der Minister. Um Explosionen zu verhindern, hätten die Behörden angeordnet, die Gaszufuhr zu unterbrechen.

Legende: Das zweite Erdbeben ereignete sich nur wenige Kilometer weiter nördlich vom ersten Erdbeben. REUTERS TV/via REUTERS

Das Epizentrum des ersten Bebens am Mittwoch um 18:04 Uhr (Ortszeit; 00:04 MESZ Donnerstag) lag den Angaben zufolge 24 Kilometer östlich von San Felipe entfernt im Nordwesten des südamerikanischen Landes in einer Tiefe von 21,9 Kilometern.