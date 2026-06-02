Vor der Küste Süditaliens hat am frühen Dienstagmorgen die Erde gebebt.

Das deutsche Forschungszentrum für Geowissenschaften (GFZ) meldet eine Stärke von 6.1 – die US-Erdbebenwarte gibt eine Stärke von 6.2 an.

– die US-Erdbebenwarte gibt eine Stärke von 6.2 an. Laut GFZ ereignete sich das Beben in einer Tiefe von über 250 Kilometern.

Das Epizentrum lag im Meer vor der Küste Kalabriens – fast an der Spitze des italienischen Stiefels. Dank der grossen Tiefe dürften die Auswirkungen allerdings begrenzt sein.

Das Beben ereignete sich etwa auf der Höhe des Ortes Paola, gut drei Autostunden südlich von Neapel. Die italienische Feuerwehr erklärte auf der Plattform X etwa eine halbe Stunde nach dem nächtlichen Beben, dass bislang keine damit zusammenhängenden Notrufe eingegangen seien. Zu Schäden oder Verletzten ist nichts bekannt.

Die Region Kalabrien und die nahe Insel Sizilien sind seismisch aktive Regionen.