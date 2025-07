Darum geht es: Vor der Ostküste Russlands hat sich ein schweres Erdbeben ereignet. Das Beben löste Warnungen vor Tsunamiwellen in Japan, den USA und anderen Staaten aus. Mit einer Stärke von 8.8 war das Beben laut der US-Erdbebenwarte USGS das weltweit stärkste seit der Katastrophe von Fukushima im März 2011. Seit Beginn der Messungen ist dies das fünftgrösste Erdbeben, wie die USGS weiter mitteilte.

__Anfang Bildergalerie __Bildergalerie überspringen Bild 1 von 8. Nach dem starken Erdbeben überschwemmen Tsunamiwellen ein Gebiet in Severo-Kurilsk, in der russischen Region Sachalin. Bildquelle: Reuters. 1 / 8 Legende: Nach dem starken Erdbeben überschwemmen Tsunamiwellen ein Gebiet in Severo-Kurilsk, in der russischen Region Sachalin. Reuters

Bild 2 von 8. Mehrere Gebäude sind in Severo-Kurilsk von Wasser umgeben. Bildquelle: Reuters/ Social media. 2 / 8 Legende: Mehrere Gebäude sind in Severo-Kurilsk von Wasser umgeben. Reuters/ Social media

Bild 3 von 8. In Petropawlowsk im Osten Russlands stürzte wegen des Erdbebens ein Kindergarten ein. Bildquelle: Reuters/Administration of the Governor of Kamchatka Krai. 3 / 8 Legende: In Petropawlowsk im Osten Russlands stürzte wegen des Erdbebens ein Kindergarten ein. Reuters/Administration of the Governor of Kamchatka Krai

Bild 4 von 8. Das Erdbeben wurde auch in Japan registriert und die Behörden riefen eine Tsunamiwarnung aus. Bildquelle: REUTERS/Issei Kato. 4 / 8 Legende: Das Erdbeben wurde auch in Japan registriert und die Behörden riefen eine Tsunamiwarnung aus. REUTERS/Issei Kato

Bild 5 von 8. Auf der japanischen Insel Hokkaido bringen sich die Menschen in Sicherheit. Hohe Flutwellen werden dort erwartet. Bildquelle: Reuters/ Kyodo. 5 / 8 Legende: Auf der japanischen Insel Hokkaido bringen sich die Menschen in Sicherheit. Hohe Flutwellen werden dort erwartet. Reuters/ Kyodo

Bild 6 von 8. Auch in der Grossstadt Ishinomaki, auf der Hauptinsel Japans, flüchten die Menschen in die Höhe. Bildquelle: Reuters/ Kydo. 6 / 8 Legende: Auch in der Grossstadt Ishinomaki, auf der Hauptinsel Japans, flüchten die Menschen in die Höhe. Reuters/ Kydo

Bild 7 von 8. Der Verkehr in der Innenstadt von Honolulu auf Hawaii staut sich, nachdem die Behörden die Einwohnerinnen und Einwohner vor einem Tsunami gewarnt haben. Bildquelle: REUTERS/Marco Garcia. 7 / 8 Legende: Der Verkehr in der Innenstadt von Honolulu auf Hawaii staut sich, nachdem die Behörden die Einwohnerinnen und Einwohner vor einem Tsunami gewarnt haben. REUTERS/Marco Garcia

Bild 8 von 8. Die Menschen in Honolulu bereiten sich auf den Ernstfall vor und kaufen Vorräte ein. Bildquelle: Reuters/ Marco Garcia. 8 / 8 Legende: Die Menschen in Honolulu bereiten sich auf den Ernstfall vor und kaufen Vorräte ein. Reuters/ Marco Garcia __Ende der Bildergalerie __Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Das Erdbeben: Das Zentrum des Bebens lag gemäss den Angaben in der offenen See, etwa 130 Kilometer vor der nur dünn besiedelten Küste Kamtschatkas, und relativ tief unter dem Meeresboden. Laut der Russischen Akademie der Wissenschaften handelte es sich um das heftigste Erdbeben auf der Kamtschatka-Halbinsel seit 1952. Mit weiteren Nachbeben sei noch etwa einen Monat lang zu rechnen.

Die Lage in Russland: Durch das Erdbeben sind nach Angaben der Behörden mehrere Menschen auf der russischen Halbinsel Kamtschatka verletzt worden. Im Wesentlichen hätten die Gebäude dem Beben standgehalten, hiess es. Inzwischen hat das russische Zivilschutzministerium eine Tsunami-Warnung aufgehoben. Das Beben führte laut der russischen Akademie der Wissenschaften zum Ausbruch des Vulkans Kljutschewskoi. Auch haben Wissenschaftler eine Serie von Nachbeben verzeichnet. Binnen 30 Minuten habe es vier Erdbeben gegeben, mit Stärken zwischen 4.4 und 6.3. Berichte über die Auswirkungen in der dünn besiedelten Region gebe es bislang nicht.

Legende: Schäden nach dem Erdbeben: Überreste eines Hausschornsteins in der Hafenstadt Severo-Kurilsk in der Region Sachalin in Russland. Sergey Lakomov / Sputnik Region Sachalin Russland

Die Lage in Japan: An Japans Pazifikküste traf eine mehr als einen Meter hohe Flutwelle ein. In einem Hafen der nordöstlichen Präfektur Iwate sei eine 1.3 Meter hohe Welle registriert worden, berichteten lokale Medien. An der Küste anderer Präfekturen wurden Flutwellen von bis zu 80 Zentimetern beobachtet. Zwischenzeitlich waren mehr als zwei Millionen Menschen aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu begeben. Der Strassen-, Bahn- und Flugverkehr wurde teils unterbrochen. Die japanische meteorologische Behörde senkte die Warnung mittlerweile auf die unterste Stufe herab. Die Bewohner entlang der Pazifikküste sollen jedoch bis auf weiteres vorsichtig bleiben.

«Bei vielen Japanern weckt es Erinnerungen an Fukushima» Box aufklappen Box zuklappen «Nachdem die japanische Wetterbehörde eine Tsunamiwarnung für weite Teile der Pazifikküste des Landes ausgesprochen hatte, stellte die Bahngesellschaften JR East und JR Central Teile des Zugverkehrs ein. Viele Menschen kamen dem Evakuierungsaufruf der Wetterbehörde und des Regierungschefs Yoshimasa Hayashi trotz der derzeit hohen Temperaturen in den Regionen nach. Bei vielen Japanerinnen und Japanern weckt die aktuelle Lage Erinnerungen an den 11. März 2011, als ein Seebeben der Stärke 9.0 die Region Tohoku erschütterte und einen verheerenden Tsunami auslöste, der über 20'000 Menschenleben forderte und zur Nuklearkatastrophe im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi führte.» Thomas Stalder, SRF-Japan-Korrespondent in Tokio

Die Lage in Hawaii: Die Tsunami-Warnung für die Inselgruppe ist herabgestuft worden. Trotzdem seien weiterhin starke Wellen an den Küsten möglich, hiess es von Behördenseite. Die höchste Flutwelle erreichte laut dem Sender CNN 1.50 Meter. Alle Häfen wurden für den Schiffsverkehr gesperrt. Die Flüge von und nach Maui seien für den Dienstagabend (Ortszeit) gestrichen worden, sagte der Gouverneur. Es gelte eine Empfehlung, die ausgegeben wird, wenn ein gefährliches Wetter- oder Wasserereignis eintritt. Es wird aber als weniger schwerwiegend eingestuft als es bei einer Tsunami-Warnung der Fall ist.

Restlichen Pazifikanrainer wappnen sich: Auch für Alaska wurde eine Tsunamiwarnung erlassen, gleiches gilt für Indonesien. In Mexiko und Guatemala rief das Tsunamiwarnzentrum der Marine die Bevölkerung dazu auf, den Stränden an der Pazifikküste fernzubleiben. In Ecuador warnten die Behörden, dass Flutwellen die berühmte Galápagos-Inselgruppe erreichen könnten. Für weite Teile der Küsten Perus und des benachbarten Chiles galten ebenfalls Tsunamiwarnungen. Die chilenischen Behörden evakuierten die Küstengebiete. Die Philippinen sowie China hingegen haben inzwischen ihre Warnung aufgehoben.