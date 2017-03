Die Niederlande haben dem türkischen Aussenminister Mevlüt Cavusoglu die Einreise verweigert, nachdem die Türkei mit Sanktionen gedroht hatte. So seien vernünftige Gespräche unmöglich, erklärte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte. Der türkische Präsident ist empört.

Das Wichtigste in Kürze

Der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu hatte ursprünglich einen Auftritt bei einer Massenkundgebung in Rotterdam geplant , um für die Einführung des Präsidialsystems in der Türkei zu werben.

, um für die Einführung des Präsidialsystems in der Türkei zu werben. Wegen Sicherheitsbedenken verbot die Regierung Rotterdams am Freitag die Kundgebung . Gleichzeitig wurde nach einer anderen Lösung für den Auftritt Cavusoglus gesucht.

. Gleichzeitig wurde nach einer anderen Lösung für den Auftritt Cavusoglus gesucht. Cavusoglu drohte den Niederlanden am Samstagmorgen öffentlich mit Sanktionen , sollte er an einem Auftritt gehindert werden. Daraufhin entzogen die Niederlande der Maschine Cavusoglus die Landeerlaubnis .

, sollte er an einem Auftritt gehindert werden. Daraufhin . Der türkische Präsident Erdogan bezeichnete das Einreiseverbot als «Relikt» des Nationalsozialismus und die niederländischen Regierungsmitglieder als «Nazi-Nachfahren» und drohte mit Vergeltung.

Der türkische Aussenminister hatte dem TV-Sender CNN Türk am Samstagmorgen mitgeteilt, sollten die Niederlande seinem Flugzeug keine Landeerlaubnis erteilen, werde die Türkei mit harten wirtschaftlichen und politischen Sanktionen reagieren. Daraufhin entzog die niederländische Regierung die Landeerlaubnis für die Maschine des türkischen Aussenministers.

Ministerpräsident Mark Rutte verkündete via Facebook, Sanktionsdrohungen seitens der Türkei hätten eine vernünftige Lösung nicht möglich gemacht.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan drohte daraufhin mit Vergeltung. Erdogan sagte am Samstag bei einer Veranstaltung in Istanbul, das Einreiseverbot sei ein «Relikt» des Nationalsozialismus. Er bezeichnete die niederländischen Regierungsmitglieder als «Nazi-Nachfahren». «Sie sind so befangen, so ängstlich», sagte Erdogan nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Samstag. «Das sind Nachfahren der Nazis, das sind Faschisten.» Erdogan drohte mit Landeverboten für niederländische Flugzeuge in der Türkei.

Die Vorgeschichte: