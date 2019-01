Dass die Zeremonie in Aachen stattfand, sei kein Zufall, sagt Dominik Grillmayer. Er ist Politologe und arbeitet für das deutsch-französische Institut in Ludwigsburg. «Die Reminiszenz an Karl den Grossen ist nicht zu übersehen.» Dieser herrschte im 7. Jahrhundert nach Christus über weite Gebiete des heutigen Frankreichs und Deutschlands und führte einheitliche Bildung, Währung, Normen und Werte ein. Er liegt in Aachen begraben. Merkel und Macron haben zudem beide bereits in Aachen den Karlspreis verliehen bekommen – für ihre Verdienste um Europa und die europäische Einigung.