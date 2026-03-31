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Erneute Sichtung Der Buckelwal schwimmt wieder frei in der Ostsee

31.03.2026, 10:52

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  • Der vor Deutschland gestrandete Buckelwal ist nach seinem zwischenzeitlichen Abtauchen erneut in der Ostsee vor der Stadt Wismar gesichtet worden.
  • Er schwimme frei, teilte das Deutsche Meeresmuseum mit.
  • Das war auch auf Bildern einer Live-Kamera zu sehen, auf denen sich das Tier bewegt.

Es sei zu hoffen, dass der Buckelwal Richtung Norden schwimme, sagte eine Sprecherin des Meeresmuseums. Der Buckelwal lag seit mindestens Samstag in der Bucht vor Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) in flachem Wasser und wurde von Schaulustigen abgeschirmt.

Wal-Drama an der Ostsee

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  • Bild 1 von 11. Der Buckelwal von Wismar wird am Montagnachmittag noch einmal zum Wegschwimmen animiert. Bildquelle: APA / Greenpeace Germany / Daniel Müller.
    Luftaufnahme eines Wals beim Ausblasen an der Wasseroberfläche.
  • Bild 2 von 11. Dem erneut gestrandeten Wal geht es nach wie vor nicht gut. Einer Meeresschutz-Expertin von Greenpeace zufolge liegt das Tier unverändert in der Bucht. (Bild vom 29.3.2026). Bildquelle: Keystone/Daniel Müller/DPA Greenpeace Germany.
    Luftaufnahme eines Wals im Wasser.
  • Bild 3 von 11. Der Buckelwal konnte sich mit steigendem Wasserstand von der Sandbank retten. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Philip Dulian.
    Der gestrandete Wal liegt vor der Küste und auf ihm sitzt eine Möve.
  • Bild 4 von 11. Das erschöpfte Tier schwimmt in der Lübecker Bucht, nah an den Küsten der Ostsee. Bildquelle: Keystone/Marcus Brandt.
    Meer mit sichtbaren Windrädern und Horizont in der Ferne.
  • Bild 5 von 11. Der Wal schwimmt nun wieder in der Ostsee und wird von Küstenwachschiffen und Polizeibooten begleitet. Bildquelle: Keystone/Marcus Brandt.
    Schlauchboot auf dem Meer in der Nähe von Walfontäne.
  • Bild 6 von 11. Wal in Sicht! Am Donnerstagmorgen schwimmt das Tier in der Lübecker Bucht. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Marcus Brandt.
    Buckel eines Wals auf der Wasseroberfläche.
  • Bild 7 von 11. Am Montag war der Buckelwal in der Lübecker Bucht aufgefunden worden. Nun scheint der Meeressäuger sich befreit zu haben. Bildquelle: IMAGO/Susanne Hübner.
    Wal taucht im Meer auf, daneben fliegende Möwe.
  • Bild 8 von 11. Gemäss dem Meeresbiologen Robert Marc Lehmann befindet sich der Meeressäuger in keinem guten Zustand. Die Haut sehe schlecht aus und er habe lange nichts mehr gegessen, sagte er der «Bild»-Zeitung. Bildquelle: IMAGO/Susanne Hübner.
    Schnorchler mit Kamera neben grossem Meerestier im Wasser.
  • Bild 9 von 11. Mit einem Bagger hoben Retter am Donnerstag eine Rinne für den Wal aus. Bildquelle: IMAGO/Susanne Hübner.
    Bagger auf schwimmender Plattform im Meer, Beschriftung 'WATERKING'.
  • Bild 10 von 11. Voller Einsatz für den gestrandeten Buckelwal – auch in der Nacht. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Ulrich Perrey.
    Rettungskräfte in Rettungsboot mit Baggerarm auf nächtlichem See.
  • Bild 11 von 11. Das Medieninteresse am gestrandeten Tier war gross. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Marcus Brandt.
    Menschen mit Kameras auf einem Steg am Meer.
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Am Montagabend hatte sich der Wal mit steigendem Wasserstand bewegt und war dann abgetaucht.

Wal seit Anfang März in Küstennähe in der Ostsee

Der Buckelwal war zunächst in der Nacht zum 23. März auf einer Sandbank vor Timmendorfer Strand (Schleswig-Holstein) gestrandet. In der Nacht zum Freitag gelang es dem Tier, das flache Wasser zu verlassen, nachdem Helfer eine Rinne ausgehoben hatten. Am Samstag wurde es dann vor Wismar in flachem Wasser gesichtet.

Nach Angaben des Umweltministeriums von Mecklenburg-Vorpommern war der Wal seit dem 3. März im küstennahen Bereich der Ostsee unterwegs.

SRF 4 News, 29.3.2026, 7 Uhr ; 

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