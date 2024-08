Der 19-jährige Hauptverdächtige habe am 25. Juli seine Arbeitsstelle gekündigt, hiess es an einer Medienkonferenz des österreichischen Innenministeriums. Seither habe sich der 19-jährige Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln der Vorbereitung eines Anschlags gewidmet. Er habe in dieser Zeit auch sein Erscheinungsbild auffällig verändert.

In seiner Wohnung sei Material zur Herstellung von Sprengstoff gefunden worden, Chemikalien, Flüssigkeiten, Sprengvorrichtungen und technische Apparate. Auch Sprengstoff und Stichwaffen seien gefunden worden. Er habe konkrete Anschlagsvorbereitungen getroffen, sagte Omar Haijawi-Pirchner, Leiter der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst im österreichischen Innenministerium.

Der 19-Jährige habe keine Konzertkarte gehabt, sondern habe im Umfeld des Stadions zuschlagen wollen. Er sei Teil eines islamistischen Netzwerks gewesen, das der Polizei bekannt gewesen sei. Er habe sich online über den Bau von Bomben informiert. Bei seinem umfangreichen Geständnis habe er gesagt, dass er die Absicht hatte, «entweder heute oder morgen sich selbst und eine grosse Menschenmenge zu töten», sagte Haijawi-Pirchner.

Ein zweiter 17-Jähriger ist am Mittwochnachmittag in Wien festgenommen worden. Dieser sei ebenfalls in Österreich geboren. Er habe kurz vorher mit seiner Freundin Schluss gemacht. Bei beiden habe es also eine «klare soziale Veränderung» gegeben. Bei beiden gebe es offenkundig die Bereitschaft, sich zu töten, so Ruf.

Wie die beiden zueinander standen, sei nun Teil der Untersuchung. Ebenfalls angehalten wurde laut der Behörden ein 15-Jähriger. Auch dessen Rolle werde untersucht.