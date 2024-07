Grossanlässe und Konzerte können einen Einfluss haben auf die Konsumausgaben und Preise in einzelnen Monaten. So erwähnte etwa die Notenbank Fed in ihrem Konjunkturbericht «Beige Book» vom Juni 23 die Konzerte von Taylor Swift im Mai in Philadelphia als möglichen Grund für höhere Tourismus-Ausgaben. Auch in anderen Ländern, Portugal und Grossbritannien, führen Statistiker einen Teil der Inflationsraten zurück auf die Konzerte.

Den Einfluss der Popkonzerte und anderen Grossveranstaltungen auf die Preise nennen manche Ökonomen «Funflation», ein Wortspiel aus «Fun» und «Inflation». Bezogen auf Taylor Swift sprechen manche von «Swiftlation» oder «Swiftonomics».

Gemäss des Mastercard Economic Instituts profitierten Restaurants in der Nähe eines Konzertorts von Taylor Swift «Eras Tour» von 68 Prozent höheren Einnahmen, während es in der weiteren Umgebung nur 7 Prozent waren. Die grössten Gewinne gab es wenige Stunden vor dem Konzert. Auch Hotels in der Nähe der Stadien profitierten. Allerdings spielt die Grösse einer Stadt massgeblich eine Rolle.

Bezogen auf die Gesamtwirtschaft errechnte die Brachenorganisation U.S Travel Association gar mit Geamtausgaben von 10 Milliarden Dollar alleine in den USA. Darin sind auch die Ausgaben jener Besucher eingerechnet, die kein Ticket ergattern konnten, aber an einen Konzertort reisen, Fanartikel kaufen und so weiter.

In der Stadt Zürich und Umgebung sind die Hotels ebenfalls fast ausgebucht, wie der lokale Tourismusverband gegenüber Radio SRF sagte. Auch Restaurants und Caterer dürften profitieren. Allerdings fällt das Konzert von Taylor Swift in die Ferienzeit, wo sowieso viele Touristinnen und Touristen in der Schweiz unterwegs seien. Einen Swift-Effekt auszumachen ist daher kaum möglich.