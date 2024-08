Nach der Festnahme von zwei Terrorverdächtigen sind alle drei Taylor-Swift-Konzerte in Wien abgesagt worden. Ein Überblick.

Das ist passiert: Ein 19-jähriger radikalisierter Islamist hatte nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden Anschläge vorbereitet und es auch auf die Shows der populären US-Sängerin in der österreichischen Hauptstadt Wien abgesehen. Sicherheitshalber wurden die drei Veranstaltungen keine 24 Stunden vor Swifts erstem geplanten Auftritt abgesagt. Nach Angaben der österreichischen Regierung war die Bedrohungslage «sehr ernst».

Das weiss man über die Verdächtigen: Der 19-jährige Österreicher war auf einschlägigen Plattformen im Internet aktiv. Über Onlineforen habe er sich radikalisiert, berichtete die Polizei. Er habe erst im Juli einen Treueschwur auf die Terrororganisation Islamischer Staat abgelegt. Zur zweiten festgenommen Personen nannte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Details. Mögliche weitere Komplizen bereiteten den Veranstaltern aber Sorge. Medien berichteten unter Berufung auf Sicherheitskreise, dass nach weiteren Verdächtigen gefahndet werde. Die Polizei wollte das nicht bestätigen.

Das ist über die Pläne bekannt: Die Polizei informierte zurückhaltend. Die Ermittelnden hatten den ganzen Tag über in Ternitz, rund 75 Kilometer südwestlich von Wien, Räumlichkeiten durchsucht. Dort wurde auch der 19-Jährige festgenommen. Ob Datenträger sichergestellt wurden, liess die Polizei offen. Die «Kronen-Zeitung» berichtete, der 19-Jährige habe bei seinem Arbeitgeber Chemikalien gestohlen. Ob diese für einen möglichen Anschlag hätten gebraucht werden können, ist nicht bekannt. Die zweite Festnahme erfolgte in Wien.

Das passiert mit den Swift-Konzerten: Wie alle Swift-Konzerte auf der Tournee des Superstars – auch jene in Zürich vor einem Monat – waren jene in Wien ausverkauft. Im Ernst-Happel-Stadion wären jeden Abend 65'000 Menschen gewesen, zudem rechnete die Polizei mit weiteren 15'000 bis 20'000 Swift-Fans in der Umgebung des Stadions. Die Konzerte wurden ersatzlos abgesagt. Der Veranstalter versprach, die Ticketpreise zurückzuerstatten. Taylor Swift oder ihr Management haben sich bis jetzt nicht geäussert.

Das sagen Politik und Behörden: «Die Absage der Taylor-Swift-Konzerte durch die Veranstalter ist für alle Fans in Österreich eine herbe Enttäuschung», schrieb der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer auf X. «Die Situation rund um den offenbar geplanten Terroranschlag in Wien war sehr ernst. Dank der intensiven Zusammenarbeit unserer Polizei und dem neu aufgebauten DSN (Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst) mit ausländischen Diensten konnte die Bedrohung frühzeitig erkannt, bekämpft und eine Tragödie verhindert werden.»

Nach den Festnahmen wurde die Polizei gefragt, ob sie eine Absage der Konzerte für angebracht halte. Empfehlungen dieser Art seien nicht ihre Aufgabe, wich der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl aus. Er machte aber klar, dass mit der Festnahme zwar die konkrete Gefahr minimiert sei, eine «abstrakte Gefahr» aber weiterhin bestehe.

Legende: Das Ernst-Happel-Stadium in Wien am Abend nach der Absage des Taylor-Swift-Konzerts. Keystone/EPA/MAX SLOVENCIK

Das sagen die «Swifties»: Die Fans reagierten enttäuscht, zeigten aber auch Verständnis für die Absage. «Kann's nicht glauben», schrieb einer unter den Instagram-Beitrag von «Barracuda Music» mit der Absage. «Mein Herz ist gebrochen», schrieb jemand anderes. Viele Fans von Taylor Swift bezeichneten die Absage dennoch als richtige Entscheidung angesichts der offenbar konkreten Terrorgefahr.