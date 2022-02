Der West Ham United Verteidiger Kurt Zouma ist in einem Video als Tierquäler zu sehen.

Die Aufnahme zeigt wie Zouma eine Katze hinfallen lässt, sie tritt und schlägt.

West Ham United distanziert sich – Zouma entschuldigt sich.

«Wir verurteilen die Taten unseres Spielers, Kurt Zouma, in dem kursierenden Video uneingeschränkt», hiess es in einem Schreiben von West Ham United. Der Verein habe mit dem 27-Jährigen gesprochen und kündigte an, sich mit dem Vorfall «intern zu beschäftigen». West Ham stellte jedoch klar, «dass wir in keiner Weise Gewalt gegen Tiere billigen».

Zouma veröffentlichte ebenfalls ein Statement: «Ich möchte mich für meine Taten entschuldigen», sagte er. «Es gibt keine Entschuldigungen für mein Verhalten, welches ich ernsthaft bereue.» Er versicherte: «Unseren beiden Katzen geht es gut und sie sind vollkommen gesund.»

Die Tiere würden von der Familie «geliebt und geschätzt», bei seiner Tat habe es sich um einen «einzelnen Vorfall gehandelt, der nicht wieder vorkommen wird».

Die Tierschutzorganisation RSPCA bezeichnete das Video als «sehr erschütternd», es sei «niemals akzeptabel», ein Tier zu treten oder zu schlagen, sagte ein Sprecher.