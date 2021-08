Legende: imago images

Schweden gilt gemeinhin als Vorreiterland in Sachen Frauenrechte und Gleichstellung. Dennoch war noch nie eine Frau an der Spitze der Regierung. Wie kommt das? «Schweden hat einen Ruf, den es vielleicht in vielerlei Beziehung gar nicht verdient», sagt Bruno Kaufmann. Er lebt mit seiner Familie in einer Kleinstadt in Schweden.

Dabei hatte Schweden schon einmal eine weibliche Staatschefin: «Das war 1718, vor über 300 Jahren. Ulrika Eleonore, die Königin, war eine absolute Monarchin.» Seither habe sich Schweden Schritt für Schritt demokratisiert. «Aber gleichzeitig waren es immer Männer, die in Parteien und in politischen Führungspositionen dominierten. Das könnte sich nun aber ändern.»