Der amerikanische Ex-Präsident Joe Biden hat in seiner ersten öffentlichen Rede seit seinem Amtsabtritt Donald Trump und die US-Regierung scharf kritisiert.

Biden warnte vor einer tiefen Spaltung des Landes.

«Wir können so nicht weitermachen, so gespalten wie wir sind», sagte Biden bei einer Konferenz in Chicago. «Es (das Land) war noch nie so gespalten», erklärte er in Bezug auf die Anhänger Trumps und der Demokraten.

Bei der Konferenz ging es um das Sozial­versicherungs­system. Biden kritisierte die Kürzungen der neuen Regierung in diesem Bereich. In weniger als 100 Tagen habe die Regierung viel Schaden angerichtet, so viel zerstört. «Es ist geradezu atemberaubend», sagte Biden.

Legende: Joe Biden kritisiert Donald Trump in seiner Rede in Chicago scharf und warnt vor eine Spaltung des Landes. Keystone/ Nam Y. Huh

Die Regierung wolle die Sozialversicherung zerstören, die sie teilweise mit einem betrügerischen System vergleiche, sagte Biden. «Wovon zum Teufel reden die? Die Menschen haben diese Leistungen verdient.» Die Regierung habe bereits 7000 Mitarbeitende entlassen. Das habe massive Folgen, die Menschen könnten nicht einmal mehr auf der Internetseite Anträge einreichen, da die Webseite wegen Kürzungen im IT-Bereich abstürze.

Demokraten hofften, Biden bleibe still

Am Schluss der Rede sagte Biden: «Es gibt nichts, was Amerika nicht schaffen kann, wenn wir es gemeinsam tun.» Der Sender CNN hatte berichtete, viele führende Demokraten und auch ehemalige enge Mitarbeiter hatten gehofft, dass Biden einfach still seine Rente geniesse und sich nicht öffentlich äussere.

Biden war im vergangenen Juli nach einem misslungenen Auftritt bei einem TV-Duell aus dem Rennen um eine zweite Amtszeit ausgestiegen. Schon zuvor war der Demokrat wegen seines Alters und Zweifeln an seiner mentalen Fitness in der eigenen Partei massiv unter Druck geraten.