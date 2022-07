Legende: Start der Space-X-Rakete Falcon 9, im März 2020 in Cape Canaveral, Florida. Keystone

Die ESA ist nun daran, eine alternative Transportmöglichkeit für den Forschungsroboter zu suchen. Denn lange war die Sojus-Rakete unverzichtbar für die Europäer, weil sie andere Einsatzmöglichkeiten bietet als die eigenen Raketen, die Ariane und die Vega. Allerdings hat sich die Ausgangslange in den vergangenen Jahren fundamental verändert und heute gibt es neue Anbieter: Namentlich SpaceX aus den USA. Das Unternehmen, das Tesla-Chef Elon Musk gehört, bietet seit einigen Jahren regelmässig Transportflüge ins All an.

Der ESA kommt nun also zugute, dass inzwischen die Privatwirtschaft ins Weltraumgeschäft eingestiegen ist. «Ich finde das toll», sagt Aschbacher. «Es tut sich eine starke kommerzielle Entwicklung mit sehr vielen Möglichkeiten auf.» Die Technologie werde reifer und die Privatwirtschaft investiere, so der ESA-Generaldirektor. «So können wir als Raumfahrtagentur Produkte und Dienstleistungen kaufen.» In diesem Fall eben den Platz in einer Rakete, um ein Roboterfahrzeug oder einen Satelliten ins Weltall zu bringen.