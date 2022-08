Mit ihrem Besuch in der Inselrepublik Taiwan provoziert die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses die chinesische Staatsführung. «Peking kann es angesichts von Pelosis Visite nicht bei harschen Worten bewenden lassen. Schliesslich schürt das Xi-Regime den Nationalismus seit Jahren und stellt die Integration Taiwans in die Volksrepublik als unverzichtbar dar», sagt Diplomatie-Korrespondent Fredy Gsteiger. «Entsprechend steht die chinesische Führung unter Druck und muss irgendetwas tun, was die eigene Bevölkerung nicht als allzu laue Reaktion empfindet.»





Was treibt Pelosi an? Im kommenden Jahr wird sie 83 Jahre alt. Möglicherweise wird sie bald aus dem Kongress ausscheiden und es scheint ihr wohl auch um ihr politisches Vermächtnis zu gehen. Denn moralisch lässt sich der Besuch von Nancy Pelosi rechtfertigen. Sie kämpft seit Jahrzehnten für Demokratie und Menschenrechte sowie gegen Autokraten. Vor allem ist sie der Ansicht, dass sich die USA von möglichen Drohungen der Führung in Peking nicht einschüchtern lassen dürfen.