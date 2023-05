Israel und die militante Palästinensergruppe haben sich offenbar erneut auf eine Waffenruhe geeinigt.

Vermittelt haben die Waffenruhe ägyptische Vertreter.

Sie soll demnach ab Samstag, 22 Uhr Ortszeit gelten.

Berichten zufolge scheint die Waffenruhe bislang zu halten.

Legende: Die Waffen sollten schweigen. REUTERS/Ammar Awad

Seit Wochen eskaliert die Gewalt zwischen Israel und militanten Palästinensern. Doch nun haben sich die beiden Seiten offenbar auf eine Waffenruhe unter Vermittlung Ägyptens geeinigt. Palästinensische und ägyptische Vertreter bestätigten dies gegenüber mehreren Nachrichtenagenturen.

Der Premierminister Israels, Benajmin Netanjahu, dankte dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi für die Vermittlung, wie es auf der offiziellen Seite des Premierministers auf Twitter heisst.

Nur Ruhe mit Ruhe beantworten

Bei der Vereinbarung solle der Grundsatz gelten, dass nur Ruhe mit Ruhe beantwortet werde, erklärt die ARD-Journalistin, Bettina Meier, in Tel Aviv. Wenn sich eine Seite nicht daran halte, sei die Abmachung hinfällig.

Die genauen Bedingungen der Waffenruhe sind bislang unklar. Medienberichten zufolge habe Israel zugestimmt, keine Häuser zu bombardieren, um so Zivilisten zu schützen. Das israelische Militär wolle aber weiterhin Terroristen des islamischen Dschihad gezielt töten. Der islamische Dschihad hingegen verzichte auf gewisse Forderungen, etwa jene, den sogenannten «Jerusalem Tag» in der kommenden Woche abzusagen. An diesem Tag ziehen israelische Nationalisten durch Jerusalem, was die Palästinenserinnen und Palästinenser als Provokation anschauen.

Waffenruhe hält bislang

Kurz nach Bekanntwerden der Waffenruhe meldete die israelische Seite Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen. Das Militär habe darauf mit Kampfflugzeugen reagiert, berichten israelische Medien. In den Morgenstunden am Sonntag wurden bislang keine weiteren Angriffe gemeldet.