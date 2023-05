Seit Monaten schon ist eine Eskalation des bereits seit Jahrzehnten andauernden Nahost-Konflikts zu beobachten. Das israelische Militär geht verstärkt mit Razzien in den besetzten Gebieten vor, in Israel kam es wiederholt zu Angriffen durch Palästinenser. Seit Anfang des Jahres starben in dieser Gewaltspirale mehr als 100 Palästinenser sowie mindestens 19 Israelis und Angehörige anderer Staaten.

Ägypten rief dem Fernsehsender Extra News TV zufolge zu einer sofortigen Feuerpause auf. Der Islamische Dschihad erklärte, Ägypten habe sich mit den Palästinensern und den Israelis in Verbindung gesetzt und versuche, eine Waffenruhe zu erreichen. Ägypten hatte bereits in der Vergangenheit seine Kontakte sowohl zu Israelis als auch Palästinensern genutzt, um zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln.