Der italienische Sozialdemokrat Pier Antonio Panzeri ist der Geschäftsführer einer Nichtregierungs-Organisation namens «Kampf gegen Straffreiheit». Über seine Organisation soll das Bestechungsgeld ausbezahlt worden sein. Zum Beispiel an Eva Kaili, die – abweichend von der Partei-Linie – mit einer flammenden Rede im EU-Parlament über die grossen Verdienste des WM-Veranstalters Katar auffiel. Eva Kaili, wurde im Nachgang auf frischer Tat ertappt, wie sie dafür sorgte, dass ihr Vater Hunderttausende Euro im Koffer aus ihrer Wohnung in Brüssel schafft. Und auch in Panzeris Wohnung wurden Hunderttausende Euro Bargeld sichergestellt.

Der nun in den Hausarrest entlassene Francesco Giorgi arbeitete für Panzeri und funktionierte mutmasslich als Verbindungsmann zu seiner Ehefrau Eva Kaili.