Kein Schulz-Effekt im Saarland

Aus Tagesschau vom 26.3.2017

Bei der ersten grossen Wahl in diesem Jahr in Deutschland, für den saarländischen Landtag, legt die CDU zu und bleibt stärkste Kraft. Der erhoffte Schulz-Effekt spielte bei der SPD nicht. Sie muss Verluste einfahren. Die AfD zieht erstmals im Saarland in den Landtag.