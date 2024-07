«Es spielen auch strategische Interessen eine sehr wichtige Rolle. Europa hat im Moment überhaupt keinen eigenständigen Zugang mehr zum All. Die Ariane 5 ist vor einem Jahr in Pension gegangen. Die kleinere Vega-Cher-Rakete hat Probleme und kann nicht abheben. Und weil Europa nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine die Beziehungen zur russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos abgebrochen hat, kann die ESA auch die starken russischen Sojus-Raketen nicht mehr nutzen. Das alles macht die Europäer ziemlich nervös. Die Abhängigkeit im All, besonders auch, was den Transport von Satelliten in die Erdumlaufbahn angeht, ist sicherheitspolitisch einfach kritisch. Die Stichworte sind Erdbeobachtung, Navigationssysteme, Telekommunikation und Wissenschaft wie zum Beispiel Klimaforschung.»