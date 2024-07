Phase 1: Vom Boden in den Orbit

In der ersten Phase des Fluges der Ariane 6 wird die Rakete mit dem Schub der vom Vulcain-Triebwerk angetriebenen Hauptstufe und der Kraft der beiden Booster von der Erde in den Weltraum starten. Phase 1 umfasst die Abtrennung der Hauptstufe von der Oberstufe und den ersten Schub des Vinci-Triebwerks der Oberstufe, der sie in eine elliptische Umlaufbahn über der Erde bringt.

Phase 2: Wiederzündung der Oberstufe und Aussetzen der Satelliten

In der nächsten Phase wird die neueste Funktion der Ariane 6 auf die Probe gestellt: die Wiederzündung der Oberstufe. In Phase 2 wird das Vinci-Triebwerk erneut gezündet, wodurch sich die Umlaufbahn der Ariane 6 von einer elliptischen in eine kreisförmige ändert. Im Anschluss daran werden die acht Satelliten der Rakete ausgesetzt und die fünf Experimente an Bord aktiviert.

Phase 3: Technische Demos, Deorbiting und Kapselabtrennung

In der letzten Phase des Erstflugs der Ariane 6 soll die Oberstufe an ihre Grenzen gebracht und ihre Leistungsfähigkeit unter Mikrogravitationsbedingungen validiert werden. In der letzten Phase wird die Oberstufe kontrolliert durch die Erdatmosphäre über dem Südpazifik abgesetzt, um zu verhindern, dass sie zu Weltraummüll wird. Wenige Augenblicke später werden sich die beiden Wiedereintrittskapseln an Bord von der Oberstufe trennen, und alle drei werden ihren sicheren Heimflug antreten.

(ESA)