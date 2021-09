Nach vorläufiger Auszählung aller Stimmen ziehen 33 Frauen und 30 Männer ins Parlament in Reykjavik ein. Damit zählt Island zum ersten Mal in seiner Geschichte mehr weibliche als männliche Abgeordnete.



Das Verhältnis ist auch eine europäische Premiere. Nach Angaben der Weltbank hat kein Land in Europa jemals besagte symbolische 50-Prozent-Marke überschritten, wobei Schweden mit 47 Prozent weiblichen Abgeordneten bisher an der Spitze lag.