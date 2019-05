In einer Woche gehen die Briten an die Urne. Sie wählen Abgeordnete für eine Institution, die sie eigentlich schon verlassen haben sollten. Der Sieger der britischen EU-Wahl steht wohl schon fest: die brandneue Brexit-Partei von Nigel Farage.

An einer Wahlveranstaltung im Europawahlkreis von Yorkshire and the Humber trat der Politiker Anfang Woche auf. Der Schauplatz klingt vielversprechend: John Smith Fussball- und Rugby-Stadion von Huddersfield. Benannt nicht nach dem verstorbenen Labour-Politiker, sondern nach einer lokalen Brauerei.

Doch es handelte sich nicht um eine Sportarena für Tausende, sondern um einen Empfangsraum für zwei- bis dreihundert Anhänger und Neugierige.

Legende: Nigel Farage traf in Huddersfield mit seiner neuen Brexit-Partei auf ein einig Publikum. imago images/Archiv

Unter ihnen auch Brendan, ein kahler älterer Herr. Warum ist er gekommen? «Das Verhalten unserer Politiker und des Establishments hat uns verraten», klagt er. So könne er zeigen, wie verschaukelt er sich fühle und dass er sich damit nicht abfinde.

Tony und Sandra, die jeweils gemeinsam sprechen, sind auch enttäuscht. Er arbeite, seine Partnerin sei Rentnerin. Die Regierung kümmere sich nicht um Leute wie sie.

Das Verhalten unserer Politiker und des Establishments hat uns verraten.

Nigel Farage, siebenfach gescheiterter Parlamentskandidat, Absolvent einer Privatschule und ehemaliger Rohstoffhändler an der Börse, bietet sich erneut als Retter an. So wie er vor über sechs Jahren mit seiner Ukip-Partei den damaligen Premierminister David Cameron ins EU-Referendum getrieben hatte, so fischt er heute mit seiner neuen Brexit-Partei in den trüben Gewässern von Frust und Entfremdung.

Widdecombe für «sauberen Bruch mit der EU»

Umfragen versprechen Farage rund ein Drittel aller Stimmen. Zu ihm gestossen ist die pensionierte konservative Politikerin Ann Widdecombe: Ihre Gegner behaupteten mitleidig, die Brexit-Anhänger hätten nicht gewusst, wofür sie stimmten. Dabei wussten sie es doch ganz genau.

Legende: Gemeinsame Sache für raschen Brexit: Ann Widdecombe and Nigel Farage. imago images/Archiv

«Wir wollen einen sauberen Bruch mit der EU», erklärt die einstige Spitzenpolitikerin, die ihr demagogisches Talent sichtlich geniesst. Also keinen lästigen Scheidungsvertrag, sondern einfache Lösungen für ein komplexes Problem.

Endlich betritt Farage die Bühne, halb Conférencier in einem englischen Seebad, halb Volkstribun: «Entweder hört Westminster die Botschaft, die es hoffentlich am nächsten Donnerstag erhält, oder aber die Brexit-Partei muss sich auf Wahlen vorbereiten, um die jetzigen Parteien zu ersetzen», ruft er ins Publikum.

«Wir wollen Brexit. Jetzt!»

Kleingeisterei war nie Farages Stil. Deshalb gibt es auch keine lästigen Parteimitglieder, bloss Anhänger. Grautöne sind verpönt. Das Autitorium verspricht Gefolgschaft und Hilfe. Are you with us? – Yes! – Will you help us? – Yes! Der Abend schliesst mit einem kehligen Chor: Wir wollen Brexit - und zwar sofort. «What do we want? Brexit! When do we want it? Now!»