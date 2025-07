Eine Tankstelle in Rom steht in Flammen. Ein Lastwagen war in eine Pipeline geprallt und löste eine Explosion aus.

Was passiert ist: Eine gewaltige Explosion hat den Osten Roms erschüttert. An einer Tankstelle im Prenestino-Viertel wurden 45 Menschen verletzt, darunter elf Polizisten und sechs Feuerwehrleute. Die Detonation war kurz nach 8 Uhr in weiten Teilen der italienischen Hauptstadt zu hören und zu sehen. Eine riesige Rauch- und Feuerwolke stieg in den Himmel.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Die Explosion war in weiten Teilen der Ewigen Stadt zu sehen. Bildquelle: Keystone/EPA/FLAVIO FUSCONI. 1 / 5 Legende: Die Explosion war in weiten Teilen der Ewigen Stadt zu sehen. Keystone/EPA/FLAVIO FUSCONI

Bild 2 von 5. Die betroffene Tankstelle befindet sich im Quartier Casilino. Bildquelle: Keystone/Cecilia Fabiano/LaPresse via AP. 2 / 5 Legende: Die betroffene Tankstelle befindet sich im Quartier Casilino. Keystone/Cecilia Fabiano/LaPresse via AP

Bild 3 von 5. In der Umgebung der Tankstelle an der via dei Gordiani sind an den Gebäuden Scheiben zerborsten. Bildquelle: imago images. 3 / 5 Legende: In der Umgebung der Tankstelle an der via dei Gordiani sind an den Gebäuden Scheiben zerborsten. imago images

Bild 4 von 5. In unmittelbarer Nachbarschaft der Tankstelle befindet sich ein Tennisplatz. Bildquelle: imago images. 4 / 5 Legende: In unmittelbarer Nachbarschaft der Tankstelle befindet sich ein Tennisplatz. imago images

Bild 5 von 5. Ambulanzen vor Ort: Rettungskräfte betreuen Verletzte. Bildquelle: Keystone/EPA/ANGELO CARCONI. 5 / 5 Legende: Ambulanzen vor Ort: Rettungskräfte betreuen Verletzte. Keystone/EPA/ANGELO CARCONI Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Der Unfallhergang: Ein Lastwagen war in eine Pipeline der Tankstelle geprallt, die Benzin, Diesel und das hochexplosive Flüssiggas LPG enthielt. Feuerwehr und Sanitäter eilten zum Unfallort. Doch bevor sie die Situation sichern konnten, explodierte die Tankstelle mit gewaltiger Wucht.

Die Opfer und Schäden: Insgesamt 45 Personen sind bei der Explosion verletzt worden: darunter 24 Zivilisten, und der Tankstellen-Manager sowie mehrere Einsatzkräfte, die am Unfallort eintrafen. Fünf der Verletzten kamen mit leichten Verbrennungen und Schnittwunden ins Spital. Zwei von ihnen befinden sich in ernstem Zustand. Die Explosionen verursachten Schäden an einigen Gebäuden in der Nähe, während die Flammen auf einen Hof hinter der Tankstelle übergriffen. Die Behörden haben Ermittlungen eingeleitet.

Reaktionen auf das Unglück: Papst Leo XIV. hat bestürzt auf die Nachrichten aus Rom reagiert und betete auf X für die Verletzten. Premierministerin Giorgia Meloni lässt sich über die Lage informieren. Die Behörden ermitteln nun die genaue Unfallursache. Die nahegelegene U-Bahn-Station Teano wurde auf Anweisung der Polizei geschlossen. Bürgermeister Roberto Gualtieri appellierte an die Bevölkerung, das betroffene Gebiet zu meiden.