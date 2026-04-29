Brüssel wirft dem US-Konzern Meta vor, Kinder auf Facebook und Instagram nicht ausreichend zu schützen.

Mindestens 13 Jahre alt müssen Nutzerinnen und Nutzer sein, um sich bei Facebook und Instagram anzumelden. In der Praxis zeigt sich, dass die Grenze oft unterlaufen wird. Genau hier setzt die Kritik der EU-Kommission an.

Der US-Konzern Meta schützt Kinder auf seinen Plattformen nach Ansicht der EU-Kommission nicht ausreichend. Die Netzwerke täten zu wenig, um Nutzer unter 13 Jahren zu erkennen und zu sperren. Damit verstosse der Konzern gegen europäische Vorschriften.

EU-Digitalkommissarin Henna Virkkunen sagte: «Unsere vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass Instagram und Facebook sehr wenig tun, um Kinder unterhalb dieser Altersgrenze vom Zugang zu ihren Diensten abzuhalten.»

Zehn bis zwölf Prozent zu jung

Nach Angaben der Kommission nutzen in Europa zehn bis zwölf Prozent der Kinder unter 13 Jahren die beiden Plattformen. Denn Meta verlässt sich bei der Altersangabe weit­ge­hend auf Selbstauskünfte.

Trotz klarer Altersgrenze bleibt der Zugang zu den Plattformen damit für viele möglich.

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Die Kommission verlangt von Meta, die Ri­si­ko­be­wertung zu überarbeiten. Zudem soll der Konzern Minderjährige besser erkennen und konsequenter von den Diensten aus­schliessen. Nutzungs­be­din­gun­gen müssten sich in konkreten Schutz­mass­nahmen zeigen, nicht nur bloss schriftliche Erklärungen sein.

Untersuchung nach EU-Digitalgesetz

Die Vorwürfe gehen auf eine zweijährige Untersuchung im Rahmen des Gesetzes über digitale Dienste, des Digital Services Act (DSA), zurück. Das Gesetz verpflichtet grosse Tech­no­lo­gie­kon­zerne, stärker gegen illegale und schädliche Inhalte vorzugehen.

Meta kann nun Stellung nehmen und Mass­nah­men ergreifen, bevor die Kommission entscheidet. Bei Verstössen drohen Geld­bussen von bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahres­um­satzes. Im Jahr 2025 betrug dieser fast 201 Milliarden US-Dollar.

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