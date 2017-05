Bei der britischen Regierung wächst der Ärger über die Veröffentlichung von sensiblen Informationen in den USA. Der «Guardian» berichtete demnach, Premierministerin Theresa May wolle sich am Nato-Gipfel in Brüssel bei US-Präsident Donald Trump darüber beschweren. Gemäss dem Sender «Sky News» ist die Regierung in London «wütend», dass eine Reihe von Details zu den Ermittlungen zum Anschlag in Manchester durchgesickert sind. Dem Sender «BBC» zufolge stoppte die britische Polizei deshalb inzwischen die Weitergabe von Informationen zum Anschlag an die US-Behörden.



Auch die britische Innenministerin Amber Rudd reagierte zuvor irritiert, als Details zum mutmasslichen Attentäter zuerst in US-Medien genannt wurden. Rudd betonte, die Partner Grossbritanniens seien sich darüber im Klaren, dass sich so etwas nicht wiederholen dürfe. Später allerdings veröffentlichte die Zeitung «New York Times» einen Artikel mit genauen kriminaltechnischen Fotos vom Tatort. Auf diesen sind auch die Überreste der vom mutmasslichen Attentäter benutzten Tasche zu sehen. Die Chefs der britischen Polizeibehörden verurteilten die Veröffentlichung potenzieller Beweise noch während der laufenden Ermittlungen. Der Grund: Das Vertrauen in die Behörden würde beschädigt und die laufenden Ermittlungen untergraben.