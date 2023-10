Die US-Late-Night-Talker um Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel und Stephen Colbert kehren auf die Bildschirme zurück.

Nach dem Ende des Streiks der Drehbuchautorinnen und -autoren in Hollywood starteten am Montag die beliebten Late-Night-Shows im US-Fernsehen wieder.

CBS’ «The Late Show With Stephen Colbert», ABCs «Jimmy Kimmel Live!» und «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» von NBC waren die ersten Sendungen, die mit Beginn des Autorenstreiks am 2. Mai aus dem Programm genommen worden waren.

Nun gehörten sie auch zu den ersten, die nach John Oliver am Sonntag am Montagabend mit neuen Sendungen zurückkehrten. «Es ist ein gutes Gefühl, zurück zu sein», sagte Moderator Stephen Colbert. «Jetzt ist der Autorenstreik vorbei, mit einem neuen Vertrag, der Schutz vor Künstlicher Intelligenz, Erhöhungen der Lebenshaltungskosten und eine bessere Bezahlung für Streaming beinhaltet, und dank der Streikposten haben meine Autoren frische Luft und Sonnenschein abbekommen, was ihnen nicht gefällt. Jetzt sind sie wieder sicher in ihren Lachhöhlen.»

Psychiater Schwarzenegger

Im Vorspann seiner Sendung wurde Kimmel auf der Couch eines Psychiaters gezeigt. «Der Streik dauert schon so lange, dass ich einfach nicht weiss, ob ich zurückkomme», sagte Kimmel. Die Aufnahme enthüllt dann, dass es sich bei dem Therapeuten um seinen ersten Gast Arnold Schwarzenegger handelt, der in einer Abwandlung seines bekanntesten Slogans erklärt: «You'll be back.»

Rostiger Bono

Jimmy Fallon nahm für seine Show Beiträge mit Matthew McConaughey und John Mayer auf. Dann sagte er, dass ein dritter Gast Bono von U2 sein werde, der am Wochenende bei der Eröffnung der spektakulären Konzerthalle «Sphere» in Las Vegas auftrat. In der Show trat letztlich ein falscher Bono auf, umhüllt von einer kleinen Kugel, die das «Sphere» darstellen sollte. Die Nummer sorgte nur begrenzt für Lacher, und Fallon deutete an, dass es einige Zeit dauern könnte, den Rost, der sich angesetzt hat, abzuschütteln. «Ich sollte erwähnen, dass nicht alle Schreiber zurück sind», sagte er.

Zusammenschluss während Streik

Die beliebten, tagesaktuell produzierten Late-Night-Talkshows waren Anfang Mai unmittelbar von der Arbeitsniederlegung der US-Autorinnen und -Autoren betroffen. Die Produktion neuer Folgen der Formate wurde eingestellt. Kimmel, Meyers, Oliver, Colbert und waren seit dem 30. August dafür in ihrem gemeinsamen Podcast «Strike Force Five» zu hören. In der Audiosendung auf Spotify sprachen sie über die anhaltenden Streiks in Hollywood. Die Erlöse kamen den durch den Arbeitskampf vorübergehend arbeitslos gewordenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihrer jeweiligen Late-Night-Shows zu Gute.