In der Schweiz haben Väter seit Anfang Jahr Anrecht auf zwei Wochen Vaterschaftsurlaub, Mütter bekommen 14 Wochen Mutterschaftsurlaub. So wenig Elternzeit gibt es nirgendwo sonst in Europa.



Ganz am anderen Ende der Skala liegt Tschechien. Dort sind drei Jahre Elternzeit Standard. Ist der Arbeitgeber einverstanden, kann sie sogar auf vier Jahre verlängert werden.



Allerdings muss der Arbeitgeber der Mutter ihre Stelle nur sieben Monate lang freihalten. Nach der restlichen Elternzeit kann er ihr – oder dem Vater – irgendeine Position anbieten.