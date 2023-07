Ein Charterflug hat in der Nacht 135 Touristen von Rhodos nach Zürich zurückgebracht.

Auf Rhodos ist nahe dem Dorf Vati ein neuer Brand ausgebrochen.

Gefährlich ist die Lage auch auf Euböa und Korfu.

Am Donnerstag soll es zu einer Abkühlung kommen. Bis dann bleibt es im Land weiter heiss.

135 Touristinnen und Touristen sind in der Nacht auf Dienstag mit einem Sonderflug aus Rhodos in die Schweiz zurückgekehrt. Insgesamt hätte der Airbus A320 Platz für 174 Passagiere gehabt, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft Edelweiss auf Anfrage von Keystone-SDA.

Ein paar Dutzend waren Kunden der Reiseanbieter Kuoni und Helvetic Tours, wie Kuoni mitteilte. Der Sonderflug war von Kuoni gemeinsam mit ITS Coop und der Fluggesellschaft Edelweiss organisiert worden.

EDA kann nur Registrierte beziffern Box aufklappen Box zuklappen Unklar bleibt weiterhin, wie viele Schweizerinnen und Schweizer von der Evakuierung des Waldbrandgebiets betroffen sind oder waren. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hat lediglich Kenntnis von denjenigen Personen, die sich bei der Helpline oder auf der Website «Travel Admin» angemeldet haben. Dies teilte das EDA auf Anfrage von Keystone-SDA mit. Diese Registrierungen sind nicht obligatorisch. Zudem haben mindestens 200 Schweizerinnen und Schweizer ihren Hauptwohnsitz auf Rhodos. Seit Beginn der Evakuierung haben die EDA-Helpline und die Vertretung vor Ort rund 190 Anfragen beantwortet. Sie stammten von Betroffenen vor Ort, aber auch von besorgten Angehörigen und von Touristen, die eine Reise nach Rhodos geplant haben. Vor Ort hat das EDA zudem einen Schalter für hilfesuchende Schweizer Reisende eröffnet. Er sei den ganzen Montag in Betrieb gewesen, schrieb das EDA. Er sei jedoch nur mässig besucht worden.

Die Anzahl Kunden auf Rhodos nehme laufend ab, teilte Kuoni weiter mit. Es gebe aber auch Touristen, die vor Ort bleiben oder in diesen Tagen anreisen möchten.

Seit dem Wochenende seien über 100 Kuoni-Reisende von der griechischen Ferieninsel zurückgekehrt. Darunter befänden sich allerdings auch Gäste, die mit dem regulär gebuchten Flug gereist seien.

Legende: Ein Mann nahe Vati vor den Flammen, hinter ihm ein Feuerwall. Keystone/PETROS GIANNAKOURIS

Akute Brandgefahr auch heute

Auf der griechischen Ferieninsel Rhodos ist am Dienstagmittag ein neuer Brand nahe der Ortschaft Vati im Südosten der Insel ausgebrochen. Meterhohe Flammen breiteten sich in Richtung des bereits evakuierten Dorfes Gennada aus, wie Augenzeugen berichteten. Gewaltige Rauchwolken verdunkelten den Himmel.

«Wir brauchen dringend Hilfe, sonst brennt der Süden der Insel bis morgen komplett ab», sagte ein Feuerwehrmann. Alle Kräfte seien zu dem aktuellen Brand gezogen worden, ein starker Wind wehe.

Etwa zehn Prozent der Hotels der Insel haben die Feuer laut dem griechischen Regierungschefs Kyriakos beschädigt.

Wir brauchen dringend Hilfe, sonst brennt der Süden der Insel bis morgen komplett ab.

150 Quadratkilometer Fläche zerstört

Nach Schätzungen von Experten sind auf Rhodos bisher etwa 150 Quadratkilometer Wald und landwirtschaftlich genutzte Fläche zerstört worden. Zudem sind laut Tierschützern viele Wild- und Nutztiere verbrannt.

Helpline des EDA Box aufklappen Box zuklappen Für Schweizerinnen und Schweizer, die noch in Griechenland weilen, gibt es dem EDA zufolge zwei Hotlines der lokalen Behörden für ausländische Touristen mit den Nummern: +30 210 368 12 59 und +30 210 368 13 50. Für Anträge auf konsularischen Schutz könne man sich an das Honorarkonsulat in Rhodos wenden (+30 224 103 61 55 / +30 694 737 63 05). Im Notfall sei die Helpline des EDA in Bern rund um die Uhr erreichbar unter +41 800 24 7 365.

Derweil haben die Ermittlungen zu den Ursachen der Bränden auf Rhodos begonnen, wie das Staatsfernsehen berichtete. Zudem untersuche die Staatsanwaltschaft, ob die Führung der Feuerwehr – als der Brand noch kleine Dimensionen hatte – richtig gehandelt habe.

Löschflugzeug auf Euböa abgestürzt

Auch die Insel Euböa wird von Bränden heimgesucht. Betroffen ist vor allem die Region der kleinen Hafenstadt Karystos. Während des Kampfes gegen die Brände auf der zweitgrössten griechischen Insel ist am Dienstagnachmittag ein Löschflugzeug abgestürzt. Dies berichtete das griechische Staatsfernsehen. Ob die Piloten den Absturz überlebt haben, war zunächst unklar.

Im Norden von Korfu ist ein Brand wieder aufgeflammt. Aus diesem Grund wurden laut dem Zivilschutz drei Ortschaften nahe der kleinen Hafenstadt Kassiopi evakuiert.

Auf der Halbinsel Peloponnes haben Einsatzkräfte einen Brand nahe der Hafenstadt Egion eindämmen können.

Legende: Satellitenaufnahmen zeigen das Ausmass eines Waldbrandes auf Rhodos (24.07.2023). Keystone/ AP Satellite image '2023 Maxar Technologies

Fallwind so heiss wie aus Haarföhn erwartet

Das vorläufige Ende der Hitzewelle in Griechenland kommt am Donnerstag. Starke Winde sollen zu einer Abkühlung auf 35 Grad führen. Seit zwölf Tagen ist es in den meisten Landesregionen bis 45 Grad warm.

Bevor die Abkühlung kommt, wird es einen letzten Hitze-Höhepunkt geben. Vor allem im Westen Griechenlands wird für Dienstag und Mittwoch ein aus Richtung Libyen kommender Wind erwartet – der berüchtigte «Livas». Der Fallwind sei laut Meteorologen extrem trocken und so heiss wie Luft aus einem Haartrockner.