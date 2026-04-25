In Österreich im Bundesland Kärnten breitet sich ein Waldbrand aus.

Inzwischen brenne das Feuer nahe Maria Luggau auf einer Fläche von 110 Hektar, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor mit.

Menschen oder Siedlungen seien nicht gefährdet.

Die Fläche des Brandes entspricht etwa der Grösse von 150 Fussballfeldern. Es werde versucht, das Feuer in steilem Gelände vor allem mit dem Einsatz von Helikoptern zu löschen.

Legende: Im österreichischen Bundesland Kärnten wüten die Flammen auf einer Fläche von 110 Hektar, wie das Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor mitteilte. Keystone / APA, LPD KÄRNTEN, FEST KLAGENFURT

Der Brand war am Donnerstagabend aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Wind und Trockenheit begünstigten die Ausbreitung der Flammen.

Legende: Löschhelikopter stehen im Einsatz. Keystone / APA, LPD KÄRNTEN, FEST KLAGENFURT

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Eine Bundesstrasse in der Nähe der Brandstelle wurde vorsorglich für den Verkehr gesperrt.